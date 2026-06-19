Día de la Bandera: más de 750 estudiantes juraron lealtad en la Plaza Independencia

Con la Plaza Independencia como escenario y el imponente paisaje del oeste mendocino de fondo, la Municipalidad de Mendoza realizó el acto oficial por el Día de la Bandera Nacional Argentina , en la jornada previa a la fecha calendario.

La ceremonia fue encabezada por el intendente Ulpiano Suarez y contó con la participación de más de 750 estudiantes , quienes realizaron la Jura de Lealtad y el Juramento de Fidelidad a la Bandera .

El encuentro ciudadano, cívico y educativo contó además con la presencia de la vicegobernadora Hebe Casado ; la subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari ; autoridades nacionales, provinciales y municipales; concejales; representantes de las Fuerzas Armadas; equipos directivos; docentes y familias.

Una gran cantidad de vecinos acompañó a los estudiantes en uno de los momentos más importantes de su vida escolar, en una jornada marcada por la emoción, el respeto y el sentido de pertenencia.

El acto recordó los 206 años del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano y comenzó con el ingreso de las banderas de ceremonia, recibidas con orgullo por los alumnos, quienes levantaron pequeñas banderas argentinas.

Entre las instituciones educativas presentes estuvieron la Escuela P-079 Corazón de María, Escuela 2-005 Raquel de Pavón, Escuela 2-722, Escuela 1-547 Carlos O’Donnell, Escuela 2-704 Daniel González, Escuela 1-098 Carmen Ponce de Videla, Escuela 1-123 Patricias Mendocinas, Escuela 2-002 Pedro Nolasco Ferreyra, PS 02 María Auxiliadora, Escuela 2-705 León Gieco, Escuela 1-106 Juan Agustín Maza y Escuela 9-002 Tomás Godoy Cruz.

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Emoción, memoria y participación en el juramento por el Día de la bandera

Durante la ceremonia, los presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, interpretado por Griselda López Zalba, y luego se realizó un minuto de silencio en memoria del creador de la Bandera. El acto protocolar contó, además, con traducción en Lengua de Señas Argentina (LSA), garantizando la accesibilidad durante toda la actividad.

En su discurso, el intendente Ulpiano Suarez se mostró conmovido por la postal que ofrecía el cielo mendocino y recordó su propia experiencia escolar al momento de prometer lealtad a la Bandera.

“Queremos que sea para ustedes un momento inolvidable. Esta es la promesa y jura más grande que se ha hecho en los últimos años en la Ciudad. Hace 47 años, cuando era alumno de la escuela Adolfo Tula en La Consulta, también viví esta experiencia tan linda. Allí sentí que tomaba parte de algo más grande que mi escuela o mi barrio; formaba parte de una gran nación, de una patria”, expresó.

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El mensaje de Ulpiano Suarez a los estudiantes

El mandatario capitalino alentó a los jóvenes a asumir el compromiso diario de construir una sociedad mejor. “Amar a Argentina no es sólo emocionarse cuando vemos la bandera o cantamos el himno. Es también asumir nuestras responsabilidades estudiando, cuidando lo que es común como esta plaza, dando una mano al que le hace falta y trabajando para construir una sociedad mejor”, remarcó.

Además, invitó a los estudiantes a inspirarse en figuras como Manuel Belgrano y José de San Martín, y en valores como el esfuerzo, el compromiso y el trabajo en equipo.

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La Jura de Lealtad y el Juramento de Fidelidad

El momento central de la jornada llegó con las tradicionales tomas de juramento. En primer lugar, la subsecretaria de Educación de la Provincia, Claudia Ferrari, se dirigió a los alumnos de cuarto grado de las escuelas primarias.

La funcionaria destacó que la Bandera “es el símbolo de nuestra libre soberanía” y convocó a los estudiantes al ejercicio de los deberes y derechos, al respeto por las leyes y las instituciones.

Luego, la vicegobernadora Hebe Casado guió el Juramento de Fidelidad para los estudiantes de nivel secundario, invitándolos a honrar la historia de Mendoza y la epopeya libertadora.

“Juramos sostenerte con honor, honrando a nuestros antepasados y a todos los que dieron lo mejor de sí para que fuéramos una nación libre, grande y soberana. Juramos amarte y serte fieles siendo mejores hijos, buenos estudiantes, leales amigos y mejores personas”, expresó. Un fuerte aplauso y el grito unísono de “¡Viva la patria!” sellaron el compromiso de la comunidad educativa.

El acto concluyó con la despedida de las banderas de ceremonia al ritmo de la Marcha a la Bandera.

Desde el municipio capitalino y la Legislatura Provincial agradecieron el compromiso y el acompañamiento de las familias que participaron de este encuentro, que renovó el legado de unión, educación y futuro que soñó Manuel Belgrano.