16 de julio de 2026
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Alta Montaña

Gendarmería evacúa a personas en Alta Montaña: qué dice el pronóstico

Gendarmería Nacional Argentina inició un operativo especial y evacuó a tres personas ante las intensas nevadas que afectan a Alta Montaña.

Así está Alta Montaña este jueves y continuarán las nevadas.&nbsp;

Así está Alta Montaña este jueves y continuarán las nevadas. 

 Por Pablo Segura

Tres personas serán evacuadas este miércoles desde la localidad de Las Cuevas hacia Uspallata como parte de un operativo preventivo dispuesto ante el intenso temporal que afecta a la Alta Montaña y que, según las previsiones, provocará una importante acumulación de nieve durante las próximas horas.

La medida fue coordinada entre los organismos que trabajan en la zona de frontera y contempla el traslado antes de que las condiciones meteorológicas empeoren. Las autoridades advirtieron que desde las 15 comenzará a intensificarse la nevada, lo que dificultará la circulación y las tareas de asistencia.

Gendarmería coordina el traslado hacia Uspallata

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento fue coordinado con el comandante Marcelo Aroldi, a cargo del Escuadrón 27 Uspallata de la Gendarmería Nacional Argentina, quien dispuso personal y recursos para concretar la evacuación de las tres personas.

Gendarmería Nacional Argentina activó un operativo especial por las nevadas en Alta Montaña.

Gendarmería Nacional Argentina activó un operativo especial por las nevadas en Alta Montaña.

Las tareas se realizarán antes del agravamiento del temporal, previsto para la tarde de este miércoles. El objetivo es trasladar a los ocupantes hasta Uspallata, donde permanecerán fuera de la zona de mayor riesgo mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

En tanto, las autoridades informaron que los referentes y propietarios de los comercios y establecimientos que permanecerán en Las Cuevas continuarán en contacto permanente con los organismos de emergencia para reportar cualquier eventualidad o requerimiento de asistencia.

Desde los equipos que monitorean la situación insistieron en que el temporal previsto para la Alta Montaña podría generar importantes complicaciones en la transitabilidad, por lo que recomendaron evitar desplazamientos hacia la zona cordillerana mientras se mantengan las intensas nevadas y seguir las indicaciones de la Gendarmería Nacional Argentina y de los organismos de emergencia.

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