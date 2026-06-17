General Alvear licita dos nuevas canchas de pádel para fortalecer la infraestructura deportiva

El Municipio de General Alvear avanza con el proceso licitatorio para la construcción de dos canchas de pádel en el predio del Polideportivo . El pasado viernes se realizó la apertura de sobres, instancia en la que se presentaron dos ofertas . Actualmente, el expediente se encuentra en etapa de evaluación para su posterior adjudicación.

La iniciativa forma parte de una política de fortalecimiento de la infraestructura deportiva del departamento, con el objetivo de acompañar el crecimiento sostenido de distintas disciplinas y ampliar las oportunidades de acceso para los alvearenses.

El proyecto apunta a sumar nuevos espacios de práctica deportiva en el Polideportivo , en un contexto en el que el pádel registra una demanda creciente por parte de la comunidad.

El secretario de Obras y Servicios Públicos, Juan Tieppo , señaló que la propuesta responde a una demanda concreta vinculada al desarrollo de esta disciplina.

“Estamos muy contentos de poder hacer este aporte desde el municipio a la comunidad, en relación a todo lo que significa hoy el pádel. Es una actividad que ha crecido mucho y vemos que las instalaciones existentes no alcanzan a cubrir la demanda”, expresó.

En esa línea, el funcionario remarcó la decisión de la gestión municipal de acompañar el crecimiento de la actividad deportiva con obras que amplíen la oferta pública y generen nuevas alternativas de uso en el Polideportivo.

Canchas aptas para competencias

Por su parte, el director de Deportes, Alberto Gómez, detalló las características técnicas de las futuras instalaciones, que estarán preparadas para la práctica recreativa y también para competencias.

“Las dos canchas serán semi panorámicas y tendrán piso sintético de primera calidad. Además, se proyectaron plataformas con dimensiones que cumplen las exigencias necesarias para la realización de torneos nacionales e internacionales”, afirmó.

De esta manera, el municipio busca incorporar infraestructura que permita no solo el uso cotidiano por parte de vecinos, sino también la organización de eventos deportivos de mayor alcance.

Uso mixto, escuela municipal y valores accesibles en General Alvear

En cuanto al funcionamiento de las nuevas canchas, se prevé un esquema de uso mixto, con concesión y una regulación orientada a garantizar valores accesibles, compatibilidad con la actividad privada y un rol social.

Además, las instalaciones serán utilizadas por la escuela municipal de pádel, integrando el espacio a la formación deportiva y al desarrollo de nuevos jugadores.

La incorporación de estas canchas se suma a las acciones que el municipio viene desarrollando para consolidar y ampliar la infraestructura deportiva del departamento, generando espacios que promuevan la práctica, la capacitación y la realización de competencias.