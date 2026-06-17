17 de junio de 2026
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Historia de vida

La historia de vida de Yésica: la mamá que levantó su casa con barro y cañas en el Barrio Zangrandi y solo pide trabajo

Con tres hijos a cargo y recursos económicos mínimos, Yésica construyó su propio hogar con cañas y nylon. Su historia de vida refleja la dura realidad de quienes resisten en los márgenes de la sociedad.

La historia de vida de Yésica y su casa.

La historia de vida de Yésica y su casa.

Por Sitio Andino Departamentales

Noticiero Andino regresó al Barrio Zangrandi de General Alvear a casi dos meses de haber dado a conocer una realidad que golpea de cerca: la historia de vida de Yésica. Ella es una madre que, movilizada por el amor y la necesidad de proteger a sus tres hijos, logró levantar las paredes de su propio hogar utilizando únicamente cañas, barro y nylon.

A pesar de las severas complejidades de su día a día y de contar con recursos económicos extremadamente limitados, Yésica demostró que la vulnerabilidad no es un límite para resistir y salir adelante.

Una mirada que conmueve y un pedido de dignidad desde General Alvear

Escuchar a Yésica es adentrarse en un relato de resiliencia pura. Sus ojos reflejan las profundas cicatrices de una vida difícil, pero su postura ante la adversidad dista mucho de la queja. Ella no pide asistencia social ni donaciones; su único y firme reclamo es una oportunidad de trabajo para sostener a su familia de manera digna.

Su testimonio se convirtió en un poderoso mensaje positivo sobre la importancia de no rendirse jamás, sin importar qué tan oscuro sea el panorama. Sin embargo, su caso también deja al descubierto una grieta social dolorosa: la alarmante falta de respuestas institucionales y el hecho de que muy pocos sectores se hacen eco de realidades tan urgentes y vulnerables.

La historia de vida de Yésica Medina y su casa propia

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