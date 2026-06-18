18 de junio de 2026
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Sitio Andino
General Alvear

Comerciantes de General Alvear se unieron para incentivar las ventas

En medio de un contexto económico complejo, emprendedores de General Alvear decidieron trabajar en conjunto para atraer clientes y fortalecer las ventas.

Comerciantes de General Alvear se uniceorn para incrementar las ventas.

Comerciantes de General Alvear se uniceorn para incrementar las ventas.

Por Sitio Andino Departamentales

Un grupo de 15 comerciantes de la tercera cuadra de la Avenida Alvear Este en el departamento de General Alvear decidió unirse con un objetivo común: incrementar las ventas y motivar el consumo local a través de una atractiva propuesta con regalos para los vecinos.

La iniciativa surge en un contexto económico complejo, donde los emprendedores buscan nuevas alternativas para sostener la actividad comercial. Lejos de quedarse en la queja, los comerciantes optaron por agudizar el ingenio y accionar de manera conjunta.

Sorteos semanales y un gran premio de fin de año en General Alvear

Como parte de la propuesta, los locales participantes organizaron un súper concurso que incluirá sorteos semanales y un gran premio a fin de año, con el objetivo de incentivar las compras y generar mayor movimiento en la zona comercial.

La iniciativa apunta no solo a mejorar las ventas, sino también a fortalecer el vínculo entre los comerciantes y la comunidad, promoviendo el consumo en los negocios de cercanía.

Embed - MÁS DE 15 COMERCIOS UNIDOS: BUSCAN SUMAR VENTAS PREMIANDO A CLIENTES

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