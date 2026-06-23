Escándalo por Julián Álvarez y una amenaza judicial que sacude al fútbol español

Julián Álvarez quedó en el centro de una fuerte disputa entre Atlético de Madrid y Barcelona en medio del Mundial 2026.

La tranquilidad que rodeaba a la Selección argentina en el Mundial 2026 se vio alterada por una noticia que llega desde España. Luego de las declaraciones de Julián Álvarez sobre su deseo de cambiar de club, el Atlético de Madrid analiza llevar al Barcelona a la Justicia por supuestas irregularidades en las negociaciones con el delantero argentino. El conflicto ya genera un enorme revuelo en el fútbol europeo.

“No es momento para hablar de esto pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta. Hablé con las personas del Atlético Madrid y creo que lo mejor para todos es una TRANSFERENCIA. Quiero cumplir mi sueño” La bomba de Julián Álvarez, pidiendo ser transferido pic.twitter.com/plm9bnmKRX

Según trascendió en España, el Atlético de Madrid considera que el Barcelona avanzó de manera indebida en las gestiones para contratar a Julián Álvarez. La información fue difundida por el Diario AS, que aseguró que el club rojiblanco evalúa iniciar acciones legales contra la entidad catalana debido a los contactos que habrían existido alrededor del futuro del atacante argentino.

El detonante fueron las declaraciones realizadas por Álvarez tras la victoria de la Selección argentina ante Austria. El ex River sorprendió al reconocer públicamente que considera que " lo mejor para todos es una transferencia " y que desea cumplir uno de sus grandes sueños deportivos. La situación generó una fuerte repercusión en Madrid, donde el delantero mantiene contrato vigente hasta 2030 y posee una cláusula de rescisión de 500 millones de euros , una cifra prácticamente imposible de afrontar para cualquier institución del mundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/2069163802172477569&partner=&hide_thread=false BREAKING! Julián Álvarez: “The best thing for me is a TRANSFER and I want to FULFILL MY DREAM”.



As always reported, Julián has agreed to join Barça and wants the move. It depends on clubs now…



…after €100m bid rejected few weeks ago. pic.twitter.com/gELXmZhcqr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2026

Qué dijeron desde el Atlético de Madrid sobre el Barcelona

La frase que encendió la polémica fue una durísima acusación atribuida a fuentes del Atlético de Madrid. De acuerdo con la publicación española, desde el entorno rojiblanco fueron contundentes al referirse al conjunto catalán.

"Todo el mundo sabe que es un club tramposo, pero se han topado con un club que no les va a reír la gracia", habrían manifestado desde la institución madrileña según reprodujo el medio europeo.

La declaración generó un fuerte impacto porque reaviva viejas tensiones entre dos de los clubes más importantes de España y vuelve a poner bajo la lupa distintos episodios que han marcado la relación entre ambas entidades en los últimos años. Además, el mensaje habría sido acompañado por una postura inflexible respecto del futuro del delantero argentino.

Según la misma información, el Atlético sostiene que no negociará la venta de Julián Álvarez al Barcelona y que la única posibilidad de salida sería mediante el pago íntegro de la cláusula de rescisión. "O paga la cláusula o nada", sería la posición adoptada por la dirigencia colchonera.

Cómo reaccionaron los hinchas tras las declaraciones de Julián Álvarez

Las palabras del delantero argentino no fueron bien recibidas por una parte de la afición del Atlético de Madrid. Tras conocerse sus declaraciones, comenzaron a viralizarse videos en redes sociales donde algunos simpatizantes expresaron su enojo quemando camisetas con el nombre del campeón del mundo y dedicándole cánticos ofensivos.

El episodio refleja el nivel de tensión que alcanzó una situación que hasta hace pocas semanas parecía impensada. Julián era considerado una de las grandes figuras sobre las cuales el Atlético pretendía construir su proyecto deportivo para las próximas temporadas.

Mientras tanto, el futbolista intenta mantenerse enfocado en el Mundial 2026, donde forma parte de una Selección argentina que ya aseguró el primer puesto del Grupo J y que se prepara para enfrentar a Jordania con la clasificación a los dieciseisavos de final garantizada.

La expectativa ahora pasa por conocer si el conflicto avanzará efectivamente hacia los tribunales o si las partes encontrarán una solución en el mercado de pases. Lo cierto es que el futuro de Julián Álvarez ya se convirtió en uno de los temas más calientes del fútbol europeo.