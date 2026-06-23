El desempleo llegó al 7,8% y creció la cantidad de mendocinos que buscan otro trabajo

El desempleo llegó al 7,8% y más mendocinos buscan un segundo trabajo: los datos del INDEC

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió el informe sobre el mercado de trabajo correspondiente al primer trimestre de 2026. El relevamiento reveló que la tasa de desocupación se ubicó en el 7,8% , lo que equivale a 1,1 millones de personas que no tienen empleo , pero buscan trabajo de manera activa.

Asimismo, el informe vuelve a hacer hincapié sobre una tendencia que se mantiene: el crecimiento de la informalidad . El 44,2% de las personas ocupadas trabaja en condiciones informales, una proporción que aumentó 2,2 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre de 2025.

A esto se suma que el 26,6% de los ocupados está sobreocupado , es decir, trabaja más de 45 horas semanales . En paralelo, un 12,1% se encuentra subocupado , ya que trabaja menos de 35 horas por semana y manifiesta estar dispuesto a trabajar más horas.

Cuál es la situación en el Gran Mendoza

En el Gran Mendoza, la tasa de desocupación fue del 7,3% durante el primer trimestre de 2026, un registro que quedó por debajo del promedio nacional (7,8%). Sin embargo, los datos muestran que el mercado laboral mendocino enfrenta desafíos que van más allá del desempleo abierto.

Uno de los indicadores que más sobresale es el de los ocupados demandantes de empleo, que alcanzó el 22,4% en el Gran Mendoza, muy por encima del promedio nacional (15,8%) y por encima del mismo período de 2025 (cuando fue de 18,3%). En otras palabras, más de dos de cada diez personas que ya tienen un empleo están buscando otro, una situación que suele asociarse a la necesidad de mejorar los ingresos o incrementar la cantidad de horas trabajadas.

A esto se suma una tasa de subocupación del 13,8%, también superior a la media nacional (11,1%). El dato refleja que una parte importante de los trabajadores no logra acceder a una jornada laboral suficiente y busca ampliar su carga horaria.

empleo desempleo entrevista de trabajo laboral Hay más varones que mujeres trabajando.

Predominan los asalariados y persiste la brecha de género

En cuanto a la categoría ocupacional, el informe del INDEC muestra que el 71,8% de los ocupados es asalariado, mientras que el 24,2% trabaja por cuenta propia. Más atrás aparecen los patrones (3,7%) y los trabajadores familiares sin remuneración (0,3%).

La composición del empleo también evidencia una marcada diferencia entre hombres y mujeres:

De 30 a 64 años: los varones representan el 40,3% de las personas ocupadas, mientras que las mujeres alcanzan el 33,2%.

los varones representan el 40,3% de las personas ocupadas, mientras que las mujeres alcanzan el 33,2%. Hasta 29 años: los hombres concentran el 12,3% de los ocupados, frente al 9,6% de las mujeres.

los hombres concentran el 12,3% de los ocupados, frente al 9,6% de las mujeres. 65 años y más: la participación es del 2,7% entre los varones y del 1,9% entre las mujeres.

educacion empleo Conviven múltiples dificultades en el mercado laboral argentino.

En conjunto, el desempleo, la informalidad, la subocupación y el creciente número de trabajadores que buscan otro empleo reflejan que, para una parte de la población, contar con trabajo no siempre alcanza para lograr ingresos suficientes.