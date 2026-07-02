Tras la intensa ola polar: ¿qué pasará con el invierno en Mendoza?.

Luego de la intensa ola polar que azotó a todo el país, que dejó registros bajo cero extremos y postales congeladas en gran parte de la provincia de Mendoza , el Servicio Meteorológico Nacional publicó su Pronóstico Climático Trimestral que arroja un panorama con sorpresas térmicas y un escenario muy dispar para las distintas zonas de la provincia.

Ola polar: el SMN anticipó que se viene un invierno con temperaturas más cálidas que años anteriores.

De acuerdo con el informe oficial, la tendencia general para los próximos meses en la región de Cuyo -y en Mendoza en particular- se inclina hacia un ambiente más templado de lo habitual en el balance general.

El pronóstico por consenso asigna la mayor probabilidad de ocurrencia a la categoría "Superior a la normal" para las temperaturas medias .

Esto implica que, estadísticamente, los días de julio, agosto y septiembre consolidarán un promedio menos severo en comparación con la media histórica de la región.

Según el SMN, los días en julio, agosto y septiembre serán más cálidos que en inviernos anteriores. Foto: Yemel Fil

La advertencia por frentes helados de corta duración

Sin embargo, los especialistas del SMN incluyeron una advertencia crucial para no relajar los cuidados. El informe aclara que este pronóstico analiza el comportamiento medio del trimestre y no anula la volatilidad del tiempo a corto plazo.

De hecho, se enfatiza que, especialmente durante la primera parte del trimestre, no se descarta la ocurrencia de nuevas irrupciones de aire frío.

Estos frentes polares pueden provocar descensos marcados y abruptos del termómetro en períodos cortos de tiempo, generando heladas puntuales e intensas antes de que las marcas vuelvan a moderarse.

Pese a que el invierno será más benévolo, no se descartan fuertes heladas.

Pronóstico dividido: sequía en el norte y nieve en el sur

En lo que respecta a las precipitaciones y las nevadas, el invierno mendocino mostrará dos realidades completamente opuestas.

Para el norte provincial y gran parte del Gran Mendoza, el trimestre mantendrá las condiciones típicas de la "Estación Seca", lo que anticipa lluvias escasas o prácticamente nulas de acuerdo al historial climático regional.

La contraparte estará en el sur de Mendoza y el sector cordillerano, donde las proyecciones son sumamente alentadoras para los centros invernales y las cuencas hídricas.

Para esta zona, el SMN prevé un escenario "Normal o superior a la normal" en materia de precipitaciones. Esto se traduce en una alta probabilidad de que los sistemas frontales sigan ingresando con fuerza, garantizando un invierno activo con buenas nevadas en la alta montaña del sur mendocino.

Ante este escenario de "subibaja" climático, las autoridades recomiendan complementar esta perspectiva trimestral con el seguimiento de los pronósticos diarios y el sistema de alertas tempranas, herramientas fundamentales para anticipar los frentes fríos que seguirán visitando la provincia.