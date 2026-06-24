El Valle de Uco avanzó en un acuerdo regional para el tratamiento de residuos

Las municipalidades de San Carlos, Tunuyán y Tupungato , junto con el Consorcio Intermunicipal de la Región Centro de Mendoza ( COINCE ), avanzaron en la firma de un convenio de cooperación para fortalecer la gestión integral del residuo sólido urbano en el Valle de Uco .

El acuerdo fue firmado este miércoles 24 de junio en el Auditorio Municipal de Tunuyán y busca establecer criterios comunes para abordar una problemática ambiental que atraviesa a los tres departamentos de la región.

La iniciativa contempla la creación de un marco normativo compartido para el tratamiento, control y sanción de las infracciones relacionadas con la disposición inadecuada de los residuos sólidos urbanos.

El acuerdo permitirá unificar los criterios de actuación en San Carlos, Tunuyán y Tupungato , con el objetivo de mejorar la aplicación de las normativas ambientales y fortalecer las tareas de fiscalización.

Además, busca garantizar una respuesta coordinada ante aquellas conductas que afecten el ambiente, la salud pública y la calidad de vida de los vecinos del Valle de Uco.

La implementación de este marco común representa un avance hacia una gestión de los residuos más ordenada, sostenible y equitativa, con políticas que puedan aplicarse de manera articulada en todo el territorio regional.

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Alejandro Morillas destacó el trabajo conjunto

El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, puso en valor el compromiso de los tres municipios y la decisión de compartir una misma mirada frente a una problemática compleja a nivel mundial.

“Este convenio tiene una implicancia muy importante, porque la salud pública y el cuidado de nuestros habitantes son el eje principal de nuestra mirada”, expresó el jefe comunal. Asimismo, sostuvo que “la gestión de los residuos urbanos es un desafío que requiere educación, compromiso, confianza y trabajo conjunto”.

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Una política regional para el cuidado ambiental

El acuerdo busca consolidar las acciones que los municipios del Valle de Uco vienen desarrollando de manera conjunta y avanzar en políticas públicas comunes para el tratamiento de los residuos.

A través de esta iniciativa, San Carlos, Tunuyán, Tupungato y COINCE ratificaron su voluntad de trabajar articuladamente, fortalecer la integración regional y promover medidas que beneficien a toda la comunidad.

El convenio también reafirma el compromiso de las instituciones involucradas con la protección del ambiente, la salud pública y el desarrollo sustentable del Valle de Uco.