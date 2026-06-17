Cementerio Parque del Valle incorpora cremaciones y amplia los servicios funerarios en Valle de Uco

El Cementerio Parque del Valle en Tupungato dará un paso significativo en la ampliación de sus prestaciones con la inauguración oficial de su nuevo crematorio . La obra busca responder a las necesidades actuales de las familias del Valle de Uco y brindar una alternativa funeraria cada vez más solicitada en la sociedad.

La incorporación de este servicio representa una importante inversión para la institución y permitirá completar la propuesta integral que el parque ofrece a quienes atraviesan el difícil proceso de despedir a un ser querido. La puesta en funcionamiento del crematorio también evitará que muchas familias deban trasladarse a otros puntos de la provincia para acceder a este tipo de prestación.

Embed - Ya está en funcionamiento el primer crematorio del Valle de Uco

Desde la empresa destacaron que la decisión de incorporar un crematorio surgió tras identificar una necesidad concreta en la región. "En todas las provincias de la República Argentina y en distintos departamentos de Mendoza este servicio ya existe. Veíamos que el Valle de Uco no lo tenía y consideramos que era necesario incorporarlo ", explicó Carlos Maveroff.

Además, señaló que contar con un crematorio en la zona permitirá reducir considerablemente los costos asociados a este tipo de servicios, ya que hasta ahora muchas familias debían trasladar a sus seres queridos hacia departamentos como Luján de Cuyo o incluso hacia la Ciudad de Mendoza para concretar una cremación.

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Si bien la inauguración oficial se realizará próximamente, desde el Cementerio Parque del Valle confirmaron que el horno crematorio ya se encuentra instalado desde hace aproximadamente diez días. Actualmente se trabaja en los detalles finales de infraestructura y terminación de obra para dejar completamente operativo el nuevo espacio.

Atención integral para las familias

Uno de los principales objetivos del proyecto es ofrecer alternativas adaptadas a las distintas creencias, religiones, filosofías e idiosincrasias de cada familia. Desde sus inicios, el parque fue diseñado bajo una visión integral de los servicios funerarios, permitiendo que cada persona pueda elegir la modalidad que considere más adecuada para despedir a sus seres queridos.

En este sentido, la institución continuará ofreciendo servicios de inhumación tradicional y sumará la posibilidad de realizar cremaciones dentro del mismo predio, acompañadas por espacios especialmente preparados para los momentos de despedida.

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"El parque fue pensado para que cada familia pueda tomar la decisión que considere correcta y nosotros brindar el servicio correspondiente, ya sea una cremación o una inhumación", explicó Maveroff.

La ampliación de servicios no se limitará únicamente al crematorio. El proyecto contempla además diferentes alternativas para el destino final de las cenizas. Entre ellas se encuentra un cenizario común, la disponibilidad de columbarios individuales y el desarrollo de un futuro bosque ecológico, una propuesta que busca ofrecer espacios de recuerdo y reflexión en contacto con la naturaleza.

Cómo solicitar información sobre los servicios

Las personas interesadas en conocer más detalles sobre los servicios que ofrece Cementerio Parque del Valle pueden comunicarse a través de distintos canales habilitados durante las 24 horas. La atención se realiza mediante WhatsApp, correo electrónico, plataformas digitales y también de manera presencial en las oficinas administrativas ubicadas dentro del predio.

El parque se encuentra sobre calle Álamo, a aproximadamente un kilómetro del Gaucho, con acceso estratégico para vecinos de todo el Valle de Uco. La ubicación permite llegar en pocos minutos desde distintos puntos de la región: alrededor de 20 kilómetros desde Tupungato, 7 kilómetros desde Tunuyán y cerca de 30 kilómetros desde San Carlos.