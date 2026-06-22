El día que Diego Maradona escribió la página más grande de la historia del fútbol argentino

Diego Maradona protagonizó una actuación inolvidable ante Inglaterra y firmó dos de los goles más famosos de la historia del fútbol.

El 22 de junio de 1986 quedó grabado para siempre en la memoria del deporte argentino. Hace exactamente 40 años , la Selección argentina derrotó 2 a 1 a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986 , en una tarde que transformó a Diego Maradona en leyenda eterna. En apenas cuatro minutos, el capitán argentino convirtió la célebre Mano de Dios y el inolvidable Gol del Siglo , dos jugadas que marcaron para siempre la historia del fútbol mundial.

Argentina venció 2 a 1 a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 1986 con dos goles de Diego Maradona y avanzó rumbo al título mundial. El encuentro se disputó en el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México ante más de 110 mil espectadores y estuvo cargado de simbolismo. Apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas , argentinos e ingleses volvieron a encontrarse, esta vez dentro de una cancha de fútbol.

En un partido equilibrado y tenso, Maradona rompió el cero a los seis minutos del segundo tiempo con una acción que pasó a la historia como la Mano de Dios . Diego anticipó al arquero inglés Peter Shilton y, ayudado por su mano izquierda, envió la pelota a la red ante la mirada del árbitro tunecino Ali Bin Nasser, que convalidó el gol. Apenas cuatro minutos después llegó la jugada que terminó de inmortalizar aquella tarde.

El Gol del Siglo que convirtió a Diego Maradona en eterno

A los 10 minutos del segundo tiempo, Maradona marcó el que para muchos es el mejor gol de todos los tiempos. Diego recibió la pelota en su propio campo, giró y comenzó una corrida inolvidable. En el camino dejó atrás a cinco futbolistas ingleses, aceleró con una facilidad asombrosa, ingresó al área y eludió también a Shilton antes de definir con su pierna izquierda.

La narración de Víctor Hugo Morales acompañó para siempre esa obra maestra con el recordado "Barrilete cósmico", una frase que terminó convirtiéndose en parte inseparable de la historia. La FIFA eligió años después aquella conquista como el Mejor Gol del Siglo XX, una distinción que consolidó su lugar entre las grandes obras deportivas de todos los tiempos.

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Por qué ese partido fue mucho más que un triunfo

La victoria ante Inglaterra trascendió lo deportivo y se convirtió en uno de los momentos más significativos de la historia argentina. Aunque Maradona siempre aclaró que no representaba una revancha bélica, el contexto de la época hizo que aquel triunfo adquiriera una dimensión emocional enorme para millones de argentinos.

Inglaterra logró descontar sobre el final gracias a Gary Lineker, pero Argentina resistió la presión y selló una victoria histórica que la depositó en las semifinales del torneo. Luego llegarían el triunfo ante Bélgica y la inolvidable final frente a Alemania Federal, donde el equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo conquistaría su segunda Copa del Mundo.

Pero ninguna de esas páginas logró eclipsar lo ocurrido aquella tarde del 22 de junio. Porque más allá del resultado, Maradona ofreció una de las actuaciones individuales más extraordinarias jamás vistas en una cancha de fútbol. Fue talento, liderazgo, rebeldía, picardía y genialidad reunidos en un mismo partido.

Cuatro décadas después, el recuerdo sigue intacto. La Mano de Dios y el Gol del Siglo continúan atravesando generaciones y mantienen viva una tarde en la que Diego Armando Maradona tocó el cielo con las manos y con los pies.

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