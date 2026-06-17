17 de junio de 2026
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Mundial 2026

Mundial 2026: los jugadores de Argentina celebraron el triunfo ante Argelia

Tras la goleada ante Argelia en el duro Mundial 2026, los futbolistas de la Selección argentina compartieron mensajes. Repasá lo que dijeron.

Con Lionel Messi como gran figura, los jugadores argentinos festejaron el primer triunfo en el Mundial 2026 y dejaron mensajes cargados de ilusión. &nbsp;

Con Lionel Messi como gran figura, los jugadores argentinos festejaron el primer triunfo en el Mundial 2026 y dejaron mensajes cargados de ilusión.

 

Por Sitio Andino Deportes

La Selección argentina comenzó el Mundial 2026 con una contundente victoria por 3-0 sobre Argelia y ratificó su ilusión de volver a pelear por el título. Con un triplete de Lionel Messi y una actuación sólida en todas sus líneas, el equipo dirigido por Lionel Scaloni sumó sus primeros tres puntos en el Grupo J y dejó muy buenas sensaciones de cara a lo que viene.

Después del encuentro disputado en Kansas City, varios futbolistas de la Albiceleste utilizaron sus redes sociales para compartir mensajes de alegría, orgullo y confianza. Todos coincidieron en destacar el valor del triunfo, aunque también dejaron en claro que el objetivo sigue puesto en continuar avanzando en la competencia.

El mensaje de Messi tras una noche histórica

Luego de marcar los tres goles de la victoria y convertirse en una de las grandes figuras de la primera fecha del torneo, Lionel Messi expresó su felicidad por el resultado y por la respuesta del equipo en el debut.

"Feliz por el comienzo, agradecido por el cariño y muy orgulloso de ver a este grupo volver a competir como viene haciéndolo todos estos años", escribió el capitán argentino.

El rosarino volvió a ser determinante con la camiseta de la Selección y protagonizó una nueva página dorada en la historia de los Mundiales.

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Lautaro Martínez, Cuti Romero y Otamendi también celebraron

Uno de los primeros en reaccionar fue Lautaro Martínez, quien compartió imágenes junto a Messi y destacó la ilusión con la que el plantel afronta el torneo.

"Victoria en el primer partido, paso a paso con mucha ilusión. Vamos Argentina", publicó el delantero.

Por su parte, Cristian Romero apeló al sentimiento nacional para resumir la felicidad por el estreno mundialista.

"Qué lindo es ser argentino. Allá vamos camino a intentarlo otra vez. Todos juntos siempre", escribió el defensor cordobés.

También se sumó Nicolás Otamendi, quien destacó la importancia de arrancar sumando de a tres.

"Buen inicio chicos, seguimos que esto recién comienza. Tres puntos", publicó el experimentado zaguero.

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De Paul y el objetivo de seguir avanzando

Otro de los referentes del plantel que dejó su mensaje fue Rodrigo De Paul, una de las piezas clave del mediocampo argentino durante los últimos años.

El volante eligió una frase breve, pero contundente: "Primer paso... ¡Vamos Selección!".

Las publicaciones reflejaron el clima que atraviesa el plantel tras el debut exitoso en el Mundial 2026. Con el triunfo sobre Argelia ya en el bolsillo, la Selección argentina ahora se enfoca en el próximo desafío frente a Austria, un encuentro que puede resultar decisivo para encaminar la clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

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La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina:

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