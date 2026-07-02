Con la ola polar, ¿qué cubre tu seguro cuando el frío complica todo?

Problemas de invierno: ¿qué cubre el seguro? Las claves para proteger tu casa y tu auto.

Con la llegada de las bajas temperaturas aumentan los riesgos de incendios, intoxicaciones por monóxido de carbono y las dificultades que puede traer el frío para los vehículos. En una columna en Aconcagua Radio , el productor asesor de seguros Edgardo Juchniuk puso el foco en la prevención , el alcance del seguro de hogar y las coberturas para los automóviles.

Edgardo Juchniuk (EJ): La prevención , fundamentalmente. Más allá de la cobertura del seguro , vemos incendios en viviendas y también intoxicaciones , así que hay que tener mucho cuidado. Lo más importante siempre es evitar que ocurra el siniestro. La póliza está para responder si pasa, pero lo mejor es que nunca llegue a suceder.

EJ: Tenemos la póliza de incendio para la vivienda , que es lo principal. Muchas veces creemos que el auto es lo más importante y nos olvidamos de proteger la casa.

EJ: Hay que tener mucho cuidado porque los daños que producís a un tercero te los van a reclamar. El consorcio tiene su cobertura para las partes comunes, pero cada propietario también puede tener la suya para su unidad.

¿Es necesario que inspeccionen la vivienda antes de asegurarla?

EJ: No es necesario, pero sí es necesario decir la verdad. Cuando la compañía pregunta si la casa tiene rejas, alarma, puerta de seguridad o vigilancia, hay que responder correctamente. Si se declara algo que no es cierto y después ocurre un siniestro, eso se considera reticencia en la información y puede ser una causal de rechazo.

¿Qué pasa con los calefactores sin salida al exterior?

EJ: Hay que tener muchísimo cuidado. Los calefactores que no son tiro balanceado son peligrosos. Lo mismo ocurre con muchas pantallas o estufas a gas que funcionan con garrafa o conexión directa. Son muy efectivas para calefaccionar, pero también representan un riesgo importante. Por eso siempre volvemos a la prevención.

¿El frío genera más problemas para los automóviles?

EJ: Hoy los vehículos no presentan tantos inconvenientes para arrancar como antes, pero hay que manejar con mucha precaución porque disminuye la visibilidad y las condiciones del camino cambian. Hay que bajar la velocidad y extremar los cuidados.

¿Qué debería revisar un conductor en su póliza durante el invierno?

EJ: Hay que mirar bien qué prestación tiene contratada para el servicio de grúa y mecánica ligera. Esas asistencias tienen límites. Algunas pólizas permiten usar el servicio una vez por mes y otras tres veces por semestre. Hay que leer la letra chica y consultar siempre con el productor asesor de seguros.

¿Qué sucede si se vence la cuota del seguro del vehículo?

EJ: Hay una fecha de vencimiento y, si ese día no está paga, la cobertura se cae a las cero horas del día siguiente. Si después se paga la cuota, la cobertura recién vuelve a estar vigente a las cero horas del día siguiente al pago.

Si ocurre un accidente durante ese período, el vehículo está sin cobertura. Por eso es fundamental respetar los vencimientos y no confiar en que el pago puede hacerse en cualquier momento.

Escuchá la columna de Edgardo Juchniuk en Aconcagua Radio:

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