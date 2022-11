En qué quedó el CEAS, ese órgano que prometió debates profundos

Incluso, muchos de los propios consejeros del CEAS cuestionan la poca participación en temas trascendentales para la provincia, como han sido los proyectos de reforma de la Corte, de Reforma Institucional o Boleta Única. De estos, solo la Reforma Institucional pasó por el órgano, aunque solo para que se diera su opinión, sin posibilidades de modificaciones o aportes.

"No se ha movido, en el último tiempo no hemos tenido ninguna reunión, no nos han convocado a nada. Las comisiones no funcionan", cuestionó Patricia Fadel, representante del Frente de Todos en el CEAS.

En esto coincidió Rafael Kemelmajer, consejero por la Fundación Nuestra Mendoza: "Está bastante parado, no hay reunión de ninguna comisión, está bastante frenado".

"Claramente no esperábamos esta inactividad. Nació con una muy buena intención, pero no se está cumpliendo el rol. No cumple con las expectativas, a pesar de que es un espacio muy importante", lamentó.

Mientras que otro de los consejeros, que prefirió reserva del nombre sostuvo que "el funcionamiento del CEAS está atado a la agenda del Ejecutivo y eso lo condiciona". Cabe recordar que desde el sector empresario ya habían manifestado su disconformidad por el hecho de que al menos 4 proyectos vinculados al empleo público, infraestructura, la reducción de impuestos en favor de la crear puestos de trabajo y el control de inversiones no fueron tratados.

A esto se suma un pedido de una de las organizaciones que conforman el CEAS, la Federación de entidades no gubernamentales de niñez y adolescencia de Mendoza, que hizo a través Información Pública, para conocer el estado de los proyectos, debido a la escasa información. La respuesta es la siguiente:

informacion publica.png

Por otra parte, la "última noticia" que se tuvo del CEAS fue a principios de agosto, cuando se informó que “Transparencia que Alimenta” fue primer proyecto que logró la implementación "real y concreta". Y se anunció que en una reunión encabezada por el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, presidente del Consejo, se definió la primera semana de octubre como fecha para el próximo plenario, con el objetivo de llevarla a cabo de manera presencial en un oasis del interior de la provincia. Sin embargo, hasta el momento no hay novedades de la misma.

Sitio Andino consultó por esto al Ministerio de Gobierno y la respuesta fue que "están trabajando en el tema". Sobre la pregunta de la fecha tentativa de la reunión, no hubo contestación.