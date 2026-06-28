La Generación Z quiere planificar su maternidad, pero enfrenta un déficit de información sobre fertilidad

Aunque la mayoría de las mujeres de la Generación Z proyecta formar una familia en el futuro, un estudio reveló que existe una importante brecha de información sobre fertilidad . El relevamiento mostró que el 74% de las jóvenes de entre 18 y 27 años desea tener hijos , pero el 59% admite sentirse poco informada sobre salud reproductiva y el 69% manifiesta preocupación por su capacidad para concebir en los próximos años.

Los datos surgen de un estudio difundido por la American Society for Reproductive Medicine (ASRM) , que refleja una realidad que los especialistas en medicina reproductiva observan cada vez con mayor frecuencia.

El informe señala que, si bien muchas jóvenes conocen cuál es la etapa de mayor fertilidad femenina, persisten importantes dudas sobre el impacto de la edad en la capacidad reproductiva .

Además, una parte significativa de las encuestadas sobreestima las posibilidades que ofrecen los tratamientos de reproducción asistida para compensar el descenso natural de la fertilidad con el paso de los años.

Según los especialistas, esta falta de información puede condicionar la planificación de proyectos personales y familiares.

La importancia de hablar del tema antes de buscar un embarazo

El presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMeR), Dr. Agustín Pasqualini, aseguró que las nuevas generaciones manejan cada vez más información sobre distintos aspectos de su salud, aunque la fertilidad aún no forma parte de esas conversaciones.

"Muchas mujeres comienzan a buscar información cuando ya están pensando en un embarazo, cuando lo ideal sería conocer estos temas varios años antes para poder tomar decisiones con mayor libertad", explicó.

Los especialistas remarcan que hablar de fertilidad no implica promover una maternidad temprana, sino brindar herramientas para que cada persona pueda planificar su futuro reproductivo con información confiable.

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Conocer la fertilidad permite tomar decisiones informadas

Conceptos como reserva ovárica, edad reproductiva o preservación de la fertilidad siguen siendo desconocidos para muchas mujeres jóvenes, pese a que resultan fundamentales para quienes desean postergar la maternidad por razones personales, profesionales o económicas.

El vicepresidente de SAMeR, Dr. Fabián Lorenzo, destacó que actualmente existen más herramientas para evaluar la salud reproductiva, aunque advirtió que ninguna reemplaza el valor de la información temprana.

"Conocer cómo funciona la fertilidad y cuáles son los factores que pueden influir en ella permite reducir la incertidumbre y tomar decisiones más informadas sobre el futuro", sostuvo.

El desafío de incorporar la salud reproductiva a la educación

Los especialistas coinciden en que uno de los principales desafíos es integrar la salud reproductiva a las estrategias de prevención y educación desde edades tempranas.

Así como los jóvenes reciben información sobre nutrición, salud sexual o métodos anticonceptivos, consideran que la fertilidad también debería formar parte de esos contenidos para que cada persona pueda construir su proyecto de vida con mayor libertad, conocimiento y menor incertidumbre.