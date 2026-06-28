28 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
generación

La Generación Z quiere planificar su maternidad, pero enfrenta un déficit de información sobre fertilidad

Aunque la planificación del futuro ocupa un lugar central para la Generación Z, la educación sobre fertilidad continúa siendo una de las grandes materias pendientes

La fertilidad en la Generación Z.

La fertilidad en la Generación Z.

Por Sitio Andino Sociedad

Aunque la mayoría de las mujeres de la Generación Z proyecta formar una familia en el futuro, un estudio reveló que existe una importante brecha de información sobre fertilidad. El relevamiento mostró que el 74% de las jóvenes de entre 18 y 27 años desea tener hijos, pero el 59% admite sentirse poco informada sobre salud reproductiva y el 69% manifiesta preocupación por su capacidad para concebir en los próximos años.

Los datos surgen de un estudio difundido por la American Society for Reproductive Medicine (ASRM), que refleja una realidad que los especialistas en medicina reproductiva observan cada vez con mayor frecuencia.

La fertilidad sigue siendo un tema poco conocido

El informe señala que, si bien muchas jóvenes conocen cuál es la etapa de mayor fertilidad femenina, persisten importantes dudas sobre el impacto de la edad en la capacidad reproductiva.

Además, una parte significativa de las encuestadas sobreestima las posibilidades que ofrecen los tratamientos de reproducción asistida para compensar el descenso natural de la fertilidad con el paso de los años.

Según los especialistas, esta falta de información puede condicionar la planificación de proyectos personales y familiares.

La importancia de hablar del tema antes de buscar un embarazo

El presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMeR), Dr. Agustín Pasqualini, aseguró que las nuevas generaciones manejan cada vez más información sobre distintos aspectos de su salud, aunque la fertilidad aún no forma parte de esas conversaciones.

"Muchas mujeres comienzan a buscar información cuando ya están pensando en un embarazo, cuando lo ideal sería conocer estos temas varios años antes para poder tomar decisiones con mayor libertad", explicó.

Los especialistas remarcan que hablar de fertilidad no implica promover una maternidad temprana, sino brindar herramientas para que cada persona pueda planificar su futuro reproductivo con información confiable.

image

Conocer la fertilidad permite tomar decisiones informadas

Conceptos como reserva ovárica, edad reproductiva o preservación de la fertilidad siguen siendo desconocidos para muchas mujeres jóvenes, pese a que resultan fundamentales para quienes desean postergar la maternidad por razones personales, profesionales o económicas.

El vicepresidente de SAMeR, Dr. Fabián Lorenzo, destacó que actualmente existen más herramientas para evaluar la salud reproductiva, aunque advirtió que ninguna reemplaza el valor de la información temprana.

"Conocer cómo funciona la fertilidad y cuáles son los factores que pueden influir en ella permite reducir la incertidumbre y tomar decisiones más informadas sobre el futuro", sostuvo.

El desafío de incorporar la salud reproductiva a la educación

Los especialistas coinciden en que uno de los principales desafíos es integrar la salud reproductiva a las estrategias de prevención y educación desde edades tempranas.

Así como los jóvenes reciben información sobre nutrición, salud sexual o métodos anticonceptivos, consideran que la fertilidad también debería formar parte de esos contenidos para que cada persona pueda construir su proyecto de vida con mayor libertad, conocimiento y menor incertidumbre.

Temas
Seguí leyendo

Resultados del Quini 6 hoy domingo 28 de junio: números ganadores del sorteo 3386

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2434 y números ganadores del domingo 28 de junio

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1360 del domingo 28 de junio

La historia de los croatas en Mendoza y el desafío de mantener viva su identidad

Qué hacer en Mendoza durante las vacaciones de invierno: la agenda cultural, fecha por fecha

Así estará el pronóstico del tiempo este domingo 28 de junio en Mendoza

Más de 100 kilómetros en obra: cómo avanza la reconstrucción de la Ruta 143

Drones en la Policía Ambiental Minera: cómo mejorarán las inspecciones y controles

Lee además
Limpieza y recuperación ambiental en La Favorita.

Adiós a un histórico basural: así recuperan un espacio de La Favorita
La despedida final de Ernestina Pais.

Revelaron el resultado preliminar de la autopsia de Ernestina Pais y cómo será su último adiós
LO QUE SE LEE AHORA
Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2434 y números ganadores del domingo 28 de junio

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2434 y números ganadores del domingo 28 de junio

Las Más Leídas

El escándalo que sacude a Cabo Verde antes del cruce con Argentina

El escándalo que sacude a Cabo Verde antes del cruce con Argentina

Siete cafeterías de Mendoza para disfrutar el invierno entre cultura, arte y café

Mucho más que un café: siete propuestas mendocinas para disfrutar el invierno de otra manera

La Scaloneta no detiene su andar en el duro Mundial 2026. EN VIVO

Mundial 2026: reviví la gran victoria de Argentina ante Jordania 3-1 con un buen ingreso de Messi

Salud Mental en Mendoza: psicólogos denuncian colapso estructural y condiciones insalubres.

Psicólogos mendocinos denuncian condiciones laborales críticas

Mundial 2026: Lionel Scaloni destacó el rendimiento de la Selección Argentina tras el triunfo sobre Jordania video

Scaloni avisó tras la victoria de Argentina: "Ahora se viene lo bueno"