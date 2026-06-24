24 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Zonda

Zonda en Mendoza: un departamento de la provincia suspendió las clases presenciales

Las fuertes ráfagas de viento Zonda hizo que la DGE suspendiera las clases presenciales en un departamento del Sur provincial.

Zonda en Mendoza: un departamento de la provincia suspendió las clases presenciales.

Zonda en Mendoza: un departamento de la provincia suspendió las clases presenciales.

Por Sitio Andino Sociedad

Debido a la presencia de fuertes ráfagas de viento Zonda, la Dirección General de Escuelas dictaminó la suspensión de las clases presenciales para el turno tarde en todo el departamento de Malargüe.

La medida, que afecta a escuelas de todos los niveles y modalidades de dicha comuna, se tomó en consonancia con los últimos pronósticos meteorológicos y siguiendo las recomendaciones expresas de la Dirección de Defensa Civil. El objetivo primordial es resguardar la seguridad de la comunidad educativa ante las contingencias climáticas.

Zonda-30-e1778096684788
Zonda en Mendoza: suspenden las clases presenciales en el departamento de Malargüe.

Zonda en Mendoza: suspenden las clases presenciales en el departamento de Malargüe.

Zonda en Mendoza: clases virtuales y normalidad en el resto de la provincia

Desde la cartera educativa informaron que la interrupción de la presencialidad no implicará la pérdida de la jornada laboral ni escolar. Por el contrario, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma oficial Escuela Digital Mendoza, garantizando así la continuidad pedagógica.

Por el momento, en los demás departamentos de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad, ya que las condiciones climáticas actuales no representan un riesgo para el dictado de clases presenciales fuera de Malargüe.

Las autoridades continuarán monitoreando la evolución del fenómeno meteorológico junto a Defensa Civil para evaluar los pasos a seguir de cara a los turnos vespertino y nocturno.

Embed

Temas
Seguí leyendo

Ola polar en Argentina: Mendoza bajo alerta por frío extremo

Habrá corte de luz en ocho departamentos de Mendoza

Nacimientos, muertes y un mismo día: la curiosa coincidencia detrás del "Día Más Argentino"

Gritos de gol en las aulas: la jornada mundialista que revolucionó las escuelas de Mendoza

Buena noticia para damnificados de planes de ahorro en Mendoza

Heredaste una casa y hay desacuerdos familiares: esto es lo que debes saber

Qué tendrá el nuevo sector de la Terminal de Mendoza que abre este miércoles

Ratas en una escuela de Ciudad: la respuesta de la DGE

Lee además
Espacio Costanera abrió sus puertas: la Terminal de Mendoza suma un shopping, hotel y nuevos servicios video

Espacio Costanera abrió sus puertas y transformó la Terminal de Mendoza en un nuevo polo comercial y turístico
Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de junio: números ganadores del sorteo 3385

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de junio: números ganadores del sorteo 3385
LO QUE SE LEE AHORA
Por qué el 24 de junio es considerado el Día Más Argentino: historias y curiosidades

Nacimientos, muertes y un mismo día: la curiosa coincidencia detrás del "Día Más Argentino"

Las Más Leídas

La exdecana de FFyL estará al frente del Rectorado hasta 2030.

La conducción de la UNCuyo cambia de manos: Adriana García fue electa rectora hasta 2030

Como consecuencia del accidente, dos personas que viajaban en el vehículo resultaron involucradas.

Una camioneta cayó al Río Diamante y el conductor no logró salir con vida

Varios dirigentes del PJ se sumaron a los festejos por el triunfo de Adriana García.

Adriana García, nueva rectora: "Vamos a recuperar la esencia de la UNCuyo"

Conocé qué mendocinos bajaron al recinto y quiénes no. video

Se cayó la sesión por Adorni y expuso a los aliados: cómo votaron los diez diputados mendocinos

Tragedia en Hollywood: murió un reconocido actor de Superman en un voraz incendio junto a su esposa

Tragedia en Hollywood: murió un reconocido actor de Superman en un voraz incendio junto a su esposa