Zonda en Mendoza: un departamento de la provincia suspendió las clases presenciales.

Debido a la presencia de fuertes ráfagas de viento Zonda , la Dirección General de Escuelas dictaminó la suspensión de las clases presenciales para el turno tarde en todo el departamento de Malargüe .

La medida, que afecta a escuelas de todos los niveles y modalidades de dicha comuna, se tomó en consonancia con los últimos pronósticos meteorológicos y siguiendo las recomendaciones expresas de la Dirección de Defensa Civil. El objetivo primordial es resguardar la seguridad de la comunidad educativa ante las contingencias climáticas.

Zonda en Mendoza: suspenden las clases presenciales en el departamento de Malargüe.

Desde la cartera educativa informaron que la interrupción de la presencialidad no implicará la pérdida de la jornada laboral ni escolar. Por el contrario, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma oficial Escuela Digital Mendoza, garantizando así la continuidad pedagógica.

Por el momento, en los demás departamentos de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad, ya que las condiciones climáticas actuales no representan un riesgo para el dictado de clases presenciales fuera de Malargüe.

Las autoridades continuarán monitoreando la evolución del fenómeno meteorológico junto a Defensa Civil para evaluar los pasos a seguir de cara a los turnos vespertino y nocturno.