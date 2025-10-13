El país con 50 años de vida y 500 mil habitantes que festeja el histórico pase al Mundial 2026

Cabo Verde hizo historia. El país africano, independiente de Portugal desde 1975 y con apenas 500.000 habitantes, se clasificó por primera vez a un Mundial de Fútbol. Los Tiburones Azules vencieron por 3-0 a Esuatini en el Estadio Nacional de Praia y sellaron su boleto rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de 2026 .

Tras un primer tiempo cerrado, Dailon Livramento abrió el marcador a los tres minutos del complemento, aprovechando un rebote en el área. Seis minutos después, Willy Semedo amplió la ventaja , y ya en tiempo agregado, Stopíra sentenció el 3-0 definitivo.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Deportes | ¡Historia pura! Cabo Verde clasificó por primera vez al Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Esuatini en la última fecha de las Eliminatorias Africanas. El pequeño archipiélago logró el sueño que parecía imposible. Con este triunfo, los “Tiburones Azules” ganaron el Grupo D con 23 puntos y dejaron a Camerún en el segundo lugar, que deberá buscar su lugar a través del repechaje. Miles de fanáticos celebraron el histórico logro en el Estadio Nacional de Praia. El gobierno decretó feriado nacional para festejar la hazaña. Bajo el lema “10 islas, una nación, un sueño”, Cabo Verde vivió un día inolvidable que ya quedó grabado en la historia del fútbol africano. #CaboVerde #Mundial2026 #FútbolAfricano #Eliminatorias #Deportes #ClasificaciónHistórica #FútbolInternacional #TiburonesAzules"

Con ese triunfo, el conjunto dirigido por Bubista —que ya había alcanzado las semifinales de la última Copa Africana de Naciones— cumplió el sueño que había perseguido durante décadas.

El logro desató una celebración sin precedentes . El gobierno decretó jornada festiva en todo el país , liberando de sus tareas a la población desde el mediodía.

En Praia, más de 15.000 hinchas llenaron el estadio inaugurado en 2014 y continuaron los festejos en las calles hasta la madrugada.

La emoción se replicó fuera del territorio: más de 1,5 millones de caboverdianos que viven en el exterior, principalmente en Portugal, Francia, Italia, Países Bajos y Estados Unidos, siguieron el partido con orgullo y lágrimas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAWorldCup/status/1977796432469061657&partner=&hide_thread=false HISTORY! Cabo Verde have qualified for their first ever #FIFAWorldCup!#WeAre26 pic.twitter.com/8oMiVZ2eP5 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 13, 2025

El secreto detrás del crecimiento de Cabo Verde

El salto competitivo de Cabo Verde no fue casual. Desde comienzos de los 2000, la Federación Caboverdiana de Fútbol trazó una política clara: sumar a los hijos de la diáspora que jugaban en clubes europeos.

Con los cambios en la normativa de la FIFA, muchos pudieron vestir la camiseta de sus padres, aportando talento y experiencia internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAWorldCup/status/1977800522850521154&partner=&hide_thread=false What a moment for Cabo Verde! The Blue Sharks are going to the #FIFAWorldCup! @aramco | #WeAre26 pic.twitter.com/PPzHKGBb0a — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 13, 2025

Gracias a esa estrategia, los Tiburones Azules se consolidaron como un equipo respetado en África, alcanzaron los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones en 2013 y 2023 y estuvieron a un paso del Mundial 2014, frustrado por una sanción administrativa.