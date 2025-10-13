13 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Debutante en la cita mundialista

El país con 50 años de vida y 500 mil habitantes que festeja el histórico pase al Mundial 2026

Una pequeña nación africana, independiente desde 1975, logró una clasificación inédita y paralizó su territorio para celebrar una hazaña deportiva.

Cabo Verde clasificado Mundial 2026
Por Sitio Andino Deportes

Cabo Verde hizo historia. El país africano, independiente de Portugal desde 1975 y con apenas 500.000 habitantes, se clasificó por primera vez a un Mundial de Fútbol. Los Tiburones Azules vencieron por 3-0 a Esuatini en el Estadio Nacional de Praia y sellaron su boleto rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Deportes | ¡Historia pura! Cabo Verde clasificó por primera vez al Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Esuatini en la última fecha de las Eliminatorias Africanas. El pequeño archipiélago logró el sueño que parecía imposible. Con este triunfo, los “Tiburones Azules” ganaron el Grupo D con 23 puntos y dejaron a Camerún en el segundo lugar, que deberá buscar su lugar a través del repechaje. Miles de fanáticos celebraron el histórico logro en el Estadio Nacional de Praia. El gobierno decretó feriado nacional para festejar la hazaña. Bajo el lema “10 islas, una nación, un sueño”, Cabo Verde vivió un día inolvidable que ya quedó grabado en la historia del fútbol africano. #CaboVerde #Mundial2026 #FútbolAfricano #Eliminatorias #Deportes #ClasificaciónHistórica #FútbolInternacional #TiburonesAzules"

Cabo Verde y una goleada que cambió la historia

Tras un primer tiempo cerrado, Dailon Livramento abrió el marcador a los tres minutos del complemento, aprovechando un rebote en el área. Seis minutos después, Willy Semedo amplió la ventaja, y ya en tiempo agregado, Stopíra sentenció el 3-0 definitivo.

Lee además
El combinado local sueña con el título en la Copa País y clasificar a la Copa Argentina.
Polémica en el Sur

El Municipio de Alvear desmintió a Merlos y la selección local disputará la semi de la Copa País
El dirigente debió escapar de los hinchas.
En crisis

Video: corriendo y escoltado por la policía, así salió Moretti de la sede de San Lorenzo
Embed

Con ese triunfo, el conjunto dirigido por Bubista —que ya había alcanzado las semifinales de la última Copa Africana de Naciones— cumplió el sueño que había perseguido durante décadas.

Embed

Fiesta nacional en Cabo Verde por la clasificación a la Copa Mundial de Fútbol de 2026

El logro desató una celebración sin precedentes. El gobierno decretó jornada festiva en todo el país, liberando de sus tareas a la población desde el mediodía.

En Praia, más de 15.000 hinchas llenaron el estadio inaugurado en 2014 y continuaron los festejos en las calles hasta la madrugada.

La emoción se replicó fuera del territorio: más de 1,5 millones de caboverdianos que viven en el exterior, principalmente en Portugal, Francia, Italia, Países Bajos y Estados Unidos, siguieron el partido con orgullo y lágrimas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAWorldCup/status/1977796432469061657&partner=&hide_thread=false

El secreto detrás del crecimiento de Cabo Verde

El salto competitivo de Cabo Verde no fue casual. Desde comienzos de los 2000, la Federación Caboverdiana de Fútbol trazó una política clara: sumar a los hijos de la diáspora que jugaban en clubes europeos.

Con los cambios en la normativa de la FIFA, muchos pudieron vestir la camiseta de sus padres, aportando talento y experiencia internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAWorldCup/status/1977800522850521154&partner=&hide_thread=false

Gracias a esa estrategia, los Tiburones Azules se consolidaron como un equipo respetado en África, alcanzaron los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones en 2013 y 2023 y estuvieron a un paso del Mundial 2014, frustrado por una sanción administrativa.

Temas
Seguí leyendo

Óscar Cardozo: "Tacuara" del fútbol paraguayo y ejemplo para futuras generaciones

Gimnasia y Esgrima es de Primera: la multitud blanquinegra que recibió a los campeones en Mendoza

River perdió con Sarmiento en la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025

Independiente Rivadavia, con dos menos, y Godoy Cruz igualaron 0 a 0 en el clásico mendocino

Fin del sueño: Maipú perdió 1 a 0 con Estudiantes de Caseros y fue eliminado de la Primera Nacional

Atlético San Martín empató 1 a 1 con Sarmiento y se despidió del Torneo Federal A

Lepra vs. Tomba: el Gargantini y todo el color en la previa al clásico

El sanrafaelino Gonzalo Antolín fue segundo en Rosario y se subió a la cima del campeonato de la Clase 2 del TN

LO QUE SE LEE AHORA
El dirigente debió escapar de los hinchas.
En crisis

Video: corriendo y escoltado por la policía, así salió Moretti de la sede de San Lorenzo

Las Más Leídas

Banco Nación ofrece 30% de reintegro en combustible: cómo acceder al beneficio y cuándo termina
ALIVIO AL BOLSILLLO

Banco Nación ofrece 30% de reintegro en combustible: cómo acceder al beneficio y cuándo termina

El vuelco ocurrió en San Luis, este domingo por la tarde. Foto: Gentileza Diario de la Replública. 
volvían de ver el ascenso de gimnasia

San Luis: trágica muerte de un hincha mendocino y su sobrina de 2 meses

Grave acicdente vial provocó la muerte de un motociclista, en Guaymallén.
quedó aprehendido

Manejaba en contramano por Mitre de Guaymallén y mató a un motociclista

OSEP se moderniza: habilitó la Teleconsulta médica en toda la provincia de Mendoza.
Avance médico

OSEP se moderniza: habilitó la Teleconsulta médica en toda la provincia de Mendoza

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 13 de octubre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 13 de octubre de 2025

Te Puede Interesar

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza y qué zonas lideran la demanda en octubre 2025
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza y qué zonas lideran la demanda en octubre 2025

Por Soledad Maturano
Hubo acuerdo entre los deportistas y las firmas concesionarias en el Perilago
Convenio entre las partes

Tras las topadoras, el acuerdo: el kitesurf tendrá nuevo espacio en el Perilago

Por Facundo La Rosa
DGE: 25 mil alumnos pujan por un banco a Primer Año del Secundario en el sector público de Mendoza.
Ciclo lectivo 2026

DGE: 25 mil alumnos pujan por un banco a Primer Año del Secundario en el sector público de Mendoza

Por Natalia Mantineo