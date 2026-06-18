18 de junio de 2026
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Ecogas

Seguirá preso el empleado de Ecogas que dejó inconsciente a policía

Un empleado de Ecogas está acusado de darle una paliza a un policía en el Parque Metropolitano de Maipú.

El hecho ocurió en el Parque Metropolitano de Maipú, en mayo.

El hecho ocurió en el Parque Metropolitano de Maipú, en mayo.

 Por Pablo Segura

Un empleado de la empresa Ecogas seguirá preso al estar acusado de darle una paliza a un policía durante un procedimiento de averiguación de antecedentes en Maipú, a tal punto que el efectivo sufrió heridas que lo dejaron, por algunos minutos, inconsciente.

Se trata de Emiliano Noto, quien al momento del hecho ya cumplía una condena condicional por una tenencia de arma, por lo que ahora su situación procesal es sumamente complicada.

El hecho ocurrió en mayo de este año, y ahora la justicia le dictó la prisión preventiva, por lo que continuará detenido en la penitenciaría, acusado de lesiones graves dolosas agravadas por ser la víctima un policía, en concurso real con amenazas simples.

Seguirá preso el empleado de Ecogas que dejó inconsciente a policía en Maipú

Según consta en la causa, todo ocurrió el 16 de mayo pasado, en horas de la tarde-noche, cuando Noto estaba con un amigo suyo, junto a su auto, en el interior del Parque Metropolitano de Maipú.

Al parecer allí aparecieron en acción algunos policías que quisieron “identificar” a Noto para “averiguarle los antecedentes”. Esto molestó al ahora detenido, quien comenzó a discutir con los efectivos.

La discusión fue subiendo de tono a tal punto que Noto agredió al policía y, según la acusación, también lo amenazó, diciéndole “que lo iba a matar”.

De acuerdo a la acusación fiscal, Noto agredió con una piedra al Auxiliar Primero Hernán Palacio, causándole una fractura de un dedo de la mano.

Audiencia en la justicia y cómo sigue la causa

Esta semana, la justicia analizó el caso en una audiencia de prisión preventiva y el juez David Mangiafico avaló la investigación de la fiscal Claudia Ríos.

Es que la magistrada enumeró pruebas e informes médicos para sostener la imputación contra Noto, en tanto que destacó que mientras ocurría la agresión, el acusado ya tenía una condena con cumplimiento condiconal.

De esta forma, ahora Noto continuará preso, arriesgando una nueva condena.

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