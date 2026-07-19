Alarma en la Selección: Lisandro Martínez se lesionó en la final del Mundial 2026

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Por Juan Pablo Strappazzon







Cuando transcurrían los minutos finales del primer tiempo de la final entre la Selección Argentina y España, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni recibió una pésima noticia: Lisandro Martínez sufrió una lesión y debió abandonar el campo de juego. A continuación, todos los detalles.

Cómo fue la lesión de Lisandro Martínez que preocupó a la Selección Argentina Según pudo verse en la transmisión oficial, la acción se produjo cuando la Selección Argentina perdió la pelota en campo rival. En pleno intento de contraataque de España, Lisandro Martínez se lanzó al piso para cortar el avance del atacante y terminó cometiendo una infracción que obligó al árbitro a sancionar la falta.

NO VA MÁS LICHA MARTÍNEZ



El defensor argentino sintió una molestia muscular y Nicolás Otamendi ingresó en su lugar. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/1tkgHIuSFY — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026 Sin embargo, la preocupación fue inmediata. Además de recibir la tarjeta amarilla por la acción, el defensor sintió una molestia en el aductor y pidió el cambio de manera casi instantánea. Tras ser atendido por el cuerpo médico, Lionel Scaloni decidió reemplazarlo por Nicolás Otamendi, quien ingresó para ocupar su lugar en la última línea defensiva de la Albiceleste.