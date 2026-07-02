2 de julio de 2026
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Sitio Andino
Maipú Municipio

Maipú Municipio fortalece la prevención con operativos sanitarios en el territorio

Maipú Municipio desarrolla acciones de vacunación, controles respiratorios y electrocardiogramas gratuitos en distintos puntos del departamento

Operativo sanitarios en Maipú Municipio.

Operativo sanitarios en Maipú Municipio.

Por Sitio Andino Departamentales

Maipú Municipio continúa desarrollando operativos de salud en todo el departamento, con acciones de vacunación, controles respiratorios y electrocardiogramas gratuitos desplegados en distintos puntos del territorio maipucino.

La iniciativa apunta a fortalecer la prevención, acercar prestaciones sanitarias a los vecinos y garantizar el acceso a controles básicos, especialmente en los sectores de mayor vulnerabilidad.

Maipú Municipio aplicó 700 vacunas antigripales en operativos territoriales

En lo que va del año 2026, se aplicaron 700 vacunas antigripales exclusivamente en los operativos territoriales del programa “Gestión Cerca Tuyo”.

Desde el municipio destacaron que la campaña hizo especial foco en los grupos de riesgo, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a la inmunización y fortalecer el calendario de vacunación en la población más vulnerable.

Controles respiratorios gratuitos junto a Fundación INSARES

Por otra parte, la comuna lleva adelante operativos de controles respiratorios gratuitos en conjunto con la Fundación INSARES, institución especializada en enfermedades respiratorias.

La iniciativa comenzó a principios de año, tras la firma de un convenio de colaboración, y permitió realizar estudios de espirometría tanto en adultos como en población pediátrica de 8 a 18 años.

En el marco de la Vendimia, se efectuaron 300 espirometrías. A esto se suma una segunda etapa que, desde abril, incorporó 120 estudios más, realizados en tres operativos desarrollados en centros de salud del departamento.

En total, durante el año 2026, se completaron 420 espirometrías gratuitas destinadas a la detección temprana de patologías respiratorias.

También realizaron 445 electrocardiogramas en el operativo de salud

Asimismo, el sistema de salud municipal registra hasta el momento la realización de 445 electrocardiogramas (ECG) en lo que va del año. Estos estudios forman parte del abordaje integral de la salud cardiovascular y permiten reforzar las acciones preventivas en la comunidad.

Con estos operativos, Maipú reafirma su compromiso con el cuidado de la salud de los vecinos, garantizando prestaciones de calidad en el territorio y promoviendo la prevención como eje central de las políticas sanitarias del departamento.

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