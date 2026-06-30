30 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Maipú Municipio

Maipú Municipio impulsa herramientas para acompañar a comerciantes y emprendedores

Maipú Municipio mantiene vigentes beneficios para comerciantes y emprendedores, con el objetivo de facilitar trámites, regularizar deudas y fortalecer la actividad económica.

Beneficios especiales de Maipú Municipio.

Beneficios especiales de Maipú Municipio.

Por Sitio Andino Departamentales

Maipú Municipio mantiene vigentes una serie de beneficios destinados a comerciantes y emprendedores, con el objetivo de facilitar la regularización de situaciones pendientes, evitar sanciones y brindar herramientas para fortalecer la actividad económica en el departamento.

Entre las medidas disponibles se encuentra la posibilidad de regularizar establecimientos que aún no cuentan con habilitación comercial, acceder a planes de pago para cancelar deudas municipales y obtener descuentos para quienes mantienen sus tasas al día.

Regularización y planes de pago

Desde el municipio invitan a todos los comerciantes que todavía no hayan completado sus trámites a acercarse y regularizar su situación, aprovechando las facilidades vigentes y el acompañamiento de las distintas áreas municipales.

Las consultas sobre planes de pago y regularización pueden realizarse a través del correo electrónico [email protected].

Además, toda la información vinculada a habilitaciones y trámites municipales se encuentra disponible en la guía de trámites del municipio.

Acompañamiento al sector privado

Con estas herramientas, Maipú busca seguir consolidándose como un departamento que promueve la inversión, acompaña a quienes emprenden y trabaja junto al sector privado para impulsar el desarrollo económico y la generación de empleo.

Temas
Seguí leyendo

La ciudad más fría de la Argentina está en Mendoza: dónde se registró el récord

Estacionamiento medido en Godoy Cruz: ahora podrán llevarse el auto con grúa si no pagás

Monopatines eléctricos en la mira: quieren exigir licencia de conducir

En menos de cinco minutos: cómo acceder al test gratuito de VIH

Irrigación destacó que la limpieza de cauces "es un trabajo solidario"

Ruta Nacional 143: el Gobierno busca acelerar una reconstrucción histórica Opciones de bajadas

La garrafa social aumentó fuerte en el Valle de Uco: el nuevo valor

Juegos, espectáculos y diversión gratis: el plan de Las Heras para las vacaciones

Lee además
Nuevos beneficios de Maipú Municipio para sus contribuyentes.

Descuentos de hasta el 25% y planes de pago: cómo acceder a los beneficios de Maipú
San Rafael presentó el primer cargador industrial eléctrico de Cuyo. video

Autos eléctricos en San Rafael: presentaron una tecnología inédita en Cuyo
LO QUE SE LEE AHORA
El frío podría estar acompañado a partir del miércoles con nevadas en Malargüe.

La ciudad más fría de la Argentina está en Mendoza: dónde se registró el récord

Las Más Leídas

La situación fue advertida por las autoridades de la escuela

Momentos de tensión en una escuela por un estudiante atrapado entre dos paredes

Spinoza fue imputado este lunes por la fiscal de homicidios Claudia Ríos. 

Justicia por mano propia: la grave lesión que sufrió el acusado de balear a dos vecinos

El robo ocurrió durante el fin de semana en La Consulta, San Carlos. video

Millonario robo a una conocida familia de San Carlos

¿Pensás escaparte en invierno? La Rioja te devuelve hasta la mitad de lo que gastes

Una provincia vecina sale a conquistar mendocinos con un beneficio de hasta $200.000

El suceso ocurrió en el departamento de Godoy Cruz

El desesperado pedido de ayuda de un fotógrafo mendocino tras un violento robo