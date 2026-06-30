Maipú Municipio impulsa herramientas para acompañar a comerciantes y emprendedores

Maipú Municipio mantiene vigentes una serie de beneficios destinados a comerciantes y emprendedores , con el objetivo de facilitar la regularización de situaciones pendientes, evitar sanciones y brindar herramientas para fortalecer la actividad económica en el departamento.

Entre las medidas disponibles se encuentra la posibilidad de regularizar establecimientos que aún no cuentan con habilitación comercial , acceder a planes de pago para cancelar deudas municipales y obtener descuentos para quienes mantienen sus tasas al día.

Desde el municipio invitan a todos los comerciantes que todavía no hayan completado sus trámites a acercarse y regularizar su situación , aprovechando las facilidades vigentes y el acompañamiento de las distintas áreas municipales.

Las consultas sobre planes de pago y regularización pueden realizarse a través del correo electrónico [email protected] .

Además, toda la información vinculada a habilitaciones y trámites municipales se encuentra disponible en la guía de trámites del municipio.

Acompañamiento al sector privado

Con estas herramientas, Maipú busca seguir consolidándose como un departamento que promueve la inversión, acompaña a quienes emprenden y trabaja junto al sector privado para impulsar el desarrollo económico y la generación de empleo.