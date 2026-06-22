Asi estará el pronóstico del tiempo este lunes 22 de junio en Mendoza.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas dela provincia de Mendoza indica poca nubosidad, heladas matinales, vientos del sector norte y descenso de la temperatura.
22 de junio de 2026
La jornada en la provincia de Mendoza se presentará parcialmente nublada. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas dela provincia de Mendoza indica poca nubosidad, heladas matinales, vientos del sector norte y descenso de la temperatura.
Martes 23 de junio: Poca nubosidad, heladas matinales, vientos del sector sur, ascenso de la temperatura. Máxima: 11°C | Mínima: 1°C.
Miércoles 24 de junio: Poca nubosidad, heladas matinales, vientos del sector norte, ascenso de la temperatura. Máxima: 12°C | Mínima: 0°C.
Jueves 25 de junio: Poca nubosidad, vientos del sector norte, ascenso de la temperatura. Máxima: 14°C | Mínima: 3°C.