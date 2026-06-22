22 de junio de 2026
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Asi estará el pronóstico del tiempo este lunes 22 de junio en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará parcialmente nublada. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Asi estará el pronóstico del tiempo este lunes 22 de junio en Mendoza.

Asi estará el pronóstico del tiempo este lunes 22 de junio en Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas dela provincia de Mendoza indica poca nubosidad, heladas matinales, vientos del sector norte y descenso de la temperatura.

Temperatura promedio en el llano:

  • Máxima: 10ºC
  • Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): -2 °C
  • Mínima (resto de la provincia): entre 1 °C

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Martes 23 de junio: Poca nubosidad, heladas matinales, vientos del sector sur, ascenso de la temperatura. Máxima: 11°C | Mínima: 1°C.

  • Miércoles 24 de junio: Poca nubosidad, heladas matinales, vientos del sector norte, ascenso de la temperatura. Máxima: 12°C | Mínima: 0°C.

  • Jueves 25 de junio: Poca nubosidad, vientos del sector norte, ascenso de la temperatura. Máxima: 14°C | Mínima: 3°C.

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