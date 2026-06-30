Adrián Ravier debutó como vocero y defendió eliminar la Zona Fría: "Ese dinero puede ir a las universidades"

Ravier estrenó su rol de vocero con una defensa del fin de la Zona Fría: "El subsidio se desnaturalizó"

En su debut como vocero presidencial, Adrián Ravier defendió la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la eliminación del régimen de Zona Fría , un beneficio que reduce las tarifas de gas en distintas regiones del país, entre ellas gran parte de Mendoza.

El funcionario justificó la medida con un argumento de reasignación del gasto público y aseguró que los recursos que hoy se destinan a subsidiar el consumo de gas en zonas templadas podrían utilizarse para financiar otras áreas sensibles del Estado.

" Si queremos más dinero para el Garrahan o para las universidades nacionales tenemos que hacer reasignaciones de partidas. Si estamos subsidiando el gas a zonas templadas, ese dinero puede ir al Garrahan o a las universidades ", afirmó.

Las declaraciones llegan en medio del fuerte rechazo que despertó la iniciativa en provincias alcanzadas por el beneficio , como Mendoza, donde principalmente legisladores y entidades civiles cuestionaron la posibilidad de eliminar el régimen.

"El subsidio se desnaturalizó"

Durante la conferencia, Ravier sostuvo que el régimen de Zona Fría nació con un objetivo específico: compensar el mayor consumo de gas en las regiones con temperaturas más bajas del país.

"Zona Fría es un sistema que se creó inicialmente para ayudar a la Patagonia, a las zonas más frías, que tienen que consumir más gas para tener algún tipo de alivio", explicó. Sin embargo, aseguró que durante las administraciones anteriores (gobiernos kirchneristas) el beneficio se amplió a regiones que, según la visión del Gobierno nacional, no reúnen esas condiciones climáticas.

"Durante los gobiernos populistas este subsidio se extendió a gran parte del país, a zonas templadas, y se desnaturalizó este subsidio", sostuvo.

En esa línea, defendió el proceso de reducción de subsidios que impulsa la administración de Javier Milei.

"Poco a poco se están haciendo correcciones en las tarifas para ir ordenando. Incluso tiene un costo político y un costo social tener que decirles a los argentinos que estaban pagando algo que, para poder sostenerlo, necesitaba un subsidio que tenía que venir de algún lado", expresó.

No obstante, aclaró que eso no implica la desaparición de toda la política de subsidios. "Eso no quiere decir que no haya más subsidios para algunos sectores", señaló.

Qué dijo Ravier en su primera conferencia como vocero

Más allá de la defensa de la política tarifaria, Ravier utilizó su primera conferencia para realizar un balance económico de la gestión nacional.

Aseguró que el crecimiento registrado por la economía "no es transitorio", sino consecuencia del equilibrio fiscal, monetario y cambiario alcanzado por el Gobierno, y afirmó que la Argentina atraviesa un nuevo ciclo de expansión luego de años de estancamiento.

vocero presidencial, Adrián Ravier Adrián Ravier debutó como vocero presidencial.

Entre los principales anuncios destacó:

el récord histórico de producción de petróleo registrado en mayo, con 903.700 barriles diarios;

la aprobación de un nuevo proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en Neuquén, con una inversión superior a los 4.500 millones de dólares;

el crecimiento de las exportaciones agroindustriales y de carne vacuna;

la reactivación de las tareas de remediación ambiental del complejo minero Sierra Pintada, en Mendoza;

y el envío de una nueva misión humanitaria argentina a Venezuela tras el terremoto que afectó a ese país.

Ravier también respaldó los recortes en el Estado nacional, aseguró que ya se eliminaron más de 71.000 cargos públicos desde el inicio de la gestión y sostuvo que el ahorro obtenido se logró "sin afectar servicios esenciales".

En el plano político, finalmente le deseó "el mayor de los éxitos" al flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien inició formalmente sus funciones este martes.