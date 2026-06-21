Día del Padre 2026: cuánto gastaron los argentinos, qué regalaron más y cómo impactó en las ventas

Ventas por el Día del Padre 2026: cayó el consumo y crecieron las promociones y cuotas

La fecha comercial más importante de junio tuvo un resultado dispar para los comercios. El Día del Padre 2026 combinó movimiento en los locales con una fuerte búsqueda de ofertas, según los relevamientos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la consultora Focus Market , que reflejaron cambios en los hábitos de compra de los consumidores argentinos.

El informe elaborado por la consultora dirigida por Damián Di Pace reflejó que los consumidores destinaron en promedio $62.000 por regalo y analizaron más las opciones antes de comprar: compararon precios, esperaron descuentos y priorizaron las cuotas y beneficios bancarios para concretar las adquisiciones. En paralelo, más del 80% de los comercios aplicó promociones especiales para intentar impulsar la demanda durante una de las fechas comerciales más importantes del año.

Desde CAME señalaron que el comportamiento de los compradores estuvo condicionado por el contexto económico y que la prioridad estuvo puesta en cuidar el presupuesto familiar. En este sentido, precisaron que las ventas de la fecha registraron una caída del 0,3% interanual a precios constantes .

Miércoles 11 de Junio, día del padre, comercios, vidrieras, regalos, descuentos, ofertas, negocios centro de Mendoza, ventas, cuero, Marroquinería El sector indumentaria fue uno de los más beneficiados por el Día del Padre. Foto: Cristian Lozano

El ticket promedio informado por esta entidad alcanzó los $78.986, aunque los comercios indicaron que gran parte de las operaciones se concentraron en productos económicos y artículos con descuentos.

La fecha volvió a mostrar una tendencia negativa para el comercio. Según CAME, por cuarto año consecutivo las ventas del Día del Padre quedaron en terreno negativo: luego de una baja del 10,2% en 2024 y del 1,7% en 2025, este año la contracción fue del 0,3%.

En cuanto a los canales de compra, los comercios minoristas tradicionales y centros comerciales concentraron la mayor intención de compra con el 33%, mientras que el comercio electrónico reunió el 27%. Dentro de las compras online, el 40% se realizó en sitios web de vendedores, el 37% mediante marketplaces, el 15% a través de Instagram y el resto por otras plataformas digitales.

Cuál fue el regalo más elegido y el desempeño de cada rubro

Entre los regalos más elegidos para los padres argentinos, la indumentaria volvió a ubicarse en el primer lugar con el 33,4% de las preferencias, seguida por las experiencias —como cenas, escapadas o actividades recreativas— con el 24,9%. El tercer puesto fue para vinos y licores, que concentraron el 13,9% de las respuestas.

Más atrás quedaron calzado (6,9%), perfumería (6,7%), informática, televisión y video (4,5%), herramientas (2,7%) y joyería o relojería (2,1%). Las categorías con menor participación fueron librería, celulares, artículos para el hogar, marroquinería y regalería, con porcentajes inferiores al 2%, según Focus Market.

El análisis por rubros de CAME mostró que la indumentaria y la librería fueron los sectores con mejor desempeño, ambos con un crecimiento del 2,1% interanual. También tuvieron variaciones positivas los electrodomésticos, artefactos del hogar y equipos de audio y video (0,8%) y calzado y marroquinería (0,4%).

índice de ventas minoristas día del padre came El índice de ventas minoristas por el Día del Padre 2026. Fuente: CAME.

Las promociones bancarias, descuentos en efectivo y cuotas con tarjeta de crédito fueron las principales estrategias utilizadas por los comercios para atraer compradores. Sin embargo, los vendedores señalaron que estas herramientas permitieron sostener el movimiento, aunque con una rentabilidad más limitada.

El relevamiento de CAME, realizado entre el viernes 19 y el sábado 20 de junio sobre 189 comercios de todo el país, confirmó que el Día del Padre 2026 generó movimiento, pero en un escenario de consumo moderado donde las decisiones de compra estuvieron atravesadas por el precio y las ofertas.