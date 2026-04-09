El estremecedor tráiler del documental de Silvina Luna en Netflix

La plataforma Netflix presentó el primer tráiler de "Perfecta", la serie documental que retrata el calvario de Silvina Luna . A través de imágenes inéditas y grabaciones personales durante sus días de tratamiento médico, la producción busca generar conciencia sobre las consecuencias de las intervenciones estéticas y rendir un emotivo homenaje a la querida modelo argentina.

A dos años y medio de su fallecimiento, el documental propone un viaje a la intimidad más profunda de la actriz. El tráiler permite escuchar la propia voz de Silvina narrando sus sueños y miedos , entrelazada con videos privados que grabó con su celular en los momentos más vulnerables de su tratamiento. "Ella quería que nadie viviera lo que ella sufrió" , confesaron sus allegados.

La producción, que llegará a la pantalla de Netflix a mediados de 2027, cuenta con testimonios fundamentales como el de su hermano, Ezequiel Luna, y su mejor amiga, Bárbara Corvalán. Ambos aceptaron participar con el único objetivo de cumplir el deseo de Silvina: dejar un testimonio de valentía frente a la adversidad y un mensaje contra los mandatos sociales de belleza.

Uno de los pilares del proyecto es el análisis de la causa contra Aníbal Lotocki. El abogado Fernando Burlando, quien acompañó a la familia en todo el proceso , aparece en la serie destacando que este contenido es "un mensaje que quería dejar ella". Según el letrado, la misión de Ezequiel Luna al producir este material se siente hoy como un propósito cumplido para la sociedad.

Además del entorno íntimo, la periodista Pía Shaw reveló que la serie incluye el trabajo técnico del cuerpo médico forense. "Año tras año, esta mujer conoció más guardias de hospitales que todos nosotros juntos", detalló Shaw. El documental también da voz a otros pacientes que sufrieron las mismas consecuencias por intervenciones estéticas.

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Hermetismo y detalles técnicos del estreno en Netflix

A pesar del lanzamiento del tráiler, el hermetismo sobre el resto del material es total debido a estrictos contratos de confidencialidad. Se sabe que la estructura de la docuserie se compone de varios capítulos donde Silvina lleva el hilo conductor de la narración, basándose en un diario audiovisual que comenzó a producir años antes de su internación final en el Hospital Italiano.

El estreno promete ser un hito para la producción nacional en plataformas globales. La serie no solo repasa sus días en Gran Hermano o su éxito teatral, sino que se mete de lleno en la batalla médica y judicial que duró más de una década. Con este lanzamiento, la historia de Silvina se resignifica como un estandarte de lucha contra la mala praxis y la violencia estética en el mundo moderno.