13 de julio de 2026
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Paso Internacional Los Libertadores

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 13 de julio

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 13 de julio.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 13 de julio.

Foto: Gentileza
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra habilitado este lunes 13 de julio, de 9 a 21, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina. Es obligatoria la portación de cadenas.

El pronóstico del tiempo para la Alta Montaña este lunes es algo a parcialmente nublado, con frío moderado. Sin embargo, del Servicio Meteorológico Chile prevén el ingreso de un Sistema Frontal afectando la cordillera durante el período comprendido entre el 15 y el 22 de julio.

Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 4ºC en Uspallata, -2°C en Punta de Vacas, -9°C en Puente del Inca y -10°C en Las Cuevas.

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario de invierno en el Paso Internacional Los Libertadores

Cabe recordar que desde el 1° de junio, y hasta el 31 de agosto, rige el horario de invierno en el Paso Internacional Cristo Redentor/Los Libertadores. Los horarios de tránsito durante ese periodo son los siguientes:

  • De Argentina hacia Chile: de 9.00 a 21.00 horas.
  • De Chile hacia Argentina: de 8.00 a 20.00 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

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