21 de julio de 2026
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Provincia de Mendoza

Tu próxima escapada a Mendoza debe incluir este paseo emblemático en pleno centro

Este invierno descubrí un rincón de Junín con historia y naturaleza ideal para pasear. Seguí recorriendo Mendoza y encontrá nuevos lugares para disfrutar.

Tu próxima escapada a Mendoza debe incluir este paseo emblemático en pleno centro

Tu próxima escapada a Mendoza debe incluir este paseo emblemático en pleno centro

 Por Juan Pablo Strappazzon

Durante el invierno, Mendoza se transforma en uno de los destinos más elegidos por quienes buscan naturaleza, tranquilidad y espacios al aire libre. En esta oportunidad, te invitamos a descubrir la Plaza Alberdi de Junín, un paseo ideal para recorrer y disfrutar.

La Plaza Alberdi: el corazón verde que cautiva a quienes visitan Junín

La Plaza Alberdi es uno de los espacios verdes más representativos del departamento de Junín y se encuentra ubicada en pleno centro de la ciudad. Desde la Ciudad de Mendoza, el recorrido en auto demanda aproximadamente una hora, convirtiéndola en una excelente alternativa. Por su valor histórico, su entorno natural y sus atractivos, es una parada obligada para quienes desean conocer uno de los rincones más emblemáticos del este mendocino.

Plaza Alberdi del departamento de Junín

Plaza Alberdi del departamento de Junín

Su historia se remonta a los primeros años de organización de Junín, cuando comenzó a definirse el trazado urbano de la villa. En 1853, el subdelegado Isaac Estrella junto al agrimensor Pablo Pescara proyectaron los principales puntos de referencia del lugar, entre ellos la plaza, la capilla parroquial, la casa departamental y la sede policial.

Cómo llegar a la Plaza Alberdi de Junín

Con el paso de las décadas, la Plaza Alberdi consolidó su identidad como un tradicional punto de encuentro para vecinos y visitantes. Su variado arbolado, compuesto por especies como acacias, casuarinas, catalpas, ligustros y álamos, aporta sombra, frescura y un paisaje único en pleno corazón de Junín.

Fuente ornamental con una escultura floral en Plaza Alberdi

Fuente ornamental con una escultura floral en Plaza Alberdi

Además, cuenta con una imponente fuente ornamental con una escultura floral, que se convirtió en uno de los sitios más elegidos para tomar fotografías, compartir momentos y disfrutar del encanto de este histórico paseo.

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