Tu próxima escapada a Mendoza debe incluir este paseo emblemático en pleno centro

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Por Juan Pablo Strappazzon







Durante el invierno, Mendoza se transforma en uno de los destinos más elegidos por quienes buscan naturaleza, tranquilidad y espacios al aire libre. En esta oportunidad, te invitamos a descubrir la Plaza Alberdi de Junín, un paseo ideal para recorrer y disfrutar.

La Plaza Alberdi: el corazón verde que cautiva a quienes visitan Junín La Plaza Alberdi es uno de los espacios verdes más representativos del departamento de Junín y se encuentra ubicada en pleno centro de la ciudad. Desde la Ciudad de Mendoza, el recorrido en auto demanda aproximadamente una hora, convirtiéndola en una excelente alternativa. Por su valor histórico, su entorno natural y sus atractivos, es una parada obligada para quienes desean conocer uno de los rincones más emblemáticos del este mendocino.

Plaza Alberdi del departamento de Junín Foto: Gentileza Su historia se remonta a los primeros años de organización de Junín, cuando comenzó a definirse el trazado urbano de la villa. En 1853, el subdelegado Isaac Estrella junto al agrimensor Pablo Pescara proyectaron los principales puntos de referencia del lugar, entre ellos la plaza, la capilla parroquial, la casa departamental y la sede policial.

Cómo llegar a la Plaza Alberdi de Junín Con el paso de las décadas, la Plaza Alberdi consolidó su identidad como un tradicional punto de encuentro para vecinos y visitantes. Su variado arbolado, compuesto por especies como acacias, casuarinas, catalpas, ligustros y álamos, aporta sombra, frescura y un paisaje único en pleno corazón de Junín.

Fuente ornamental con una escultura floral en Plaza Alberdi Foto: Gentileza Además, cuenta con una imponente fuente ornamental con una escultura floral, que se convirtió en uno de los sitios más elegidos para tomar fotografías, compartir momentos y disfrutar del encanto de este histórico paseo. ¿Querés descubrir rincones fascinantes de Mendoza, Argentina y el mundo? Hacé clic acá y explorá destinos únicos, paisajes increíbles y experiencias que te van a sorprender en cada viaje.