Argentina campeón en el Mundial de Qatar 2022: repasá el uno por uno

Además, Ángel Di María fue un notable acierto del entrenador Lionel Scaloni, que con valentía dispuso su regreso al once titular y el zurdo le pagó por encima de los límites de lo soñado: fue la figura de Argentina hasta que dejó la cancha y jugó el partido de su vida.

Si bien el desempeño argentino fue superlativo, la final casi se escapa tanto en el cierre del tiempo reglamentario como del alargue, pero eso no empaña lo conseguido por un conjunto nacional se subió al "pedestal del fútbol", como dijo Scaloni días atrás, con el valor de los equipos que saben que tienen reservado un lugar en la historia grande.

image.png

El siguiente es el análisis jugador por jugador del desempeño de Argentina en el Mundial de Qatar 2022:

Emiliano Martínez (10): Nació para ser el arquero de la Selección argentina. La atajada del final y el penal en la definición describen a la perfección lo que significa para Argentina.

Nahuel Molina (8): Le tocó el papel más difícil y lo cumplió con creces casi todo el encuentro. El lateral derecho se ganó, a puro trabajo, salir de memoria en el once argentino. Dio todo lo que tenía para dar y mucho más también.

Cristian Romero (8): "Cuti" no tuvo el debut deseado en el Mundial pero sí un final hecho a su medida. La firmeza de siempre y anticipos de crack, a pesar del final inesperado.

Nicolás Otamendi (7): No pudo merecer más alzar la Copa del Mundo. Desde el primer partido fue el estandarte de la defensa y hoy no fue la excepción, pese a que hizo el penal que permitió el descuento francés. Una mancha que no mancha. Sin dudas, estuvo entre los protagonistas que más mérito hicieron para meterse en la historia.

Nicolás Tagliafico (7): Clausuró el lateral izquierdo, una vez más, y hasta se animó a proyectarse para colaborar con Di María y generarle espacios.

Rodrigo De Paul (8): Si no falla el motor, no falla el equipo.

No pasó un segundo sin correr, protestar o arengar a sus compañeros. El despliegue de siempre y más. Fue indispensable para ayudar a Molina en la marca en la banda derecha y para auxiliar a Enzo Fernández en el centro de la cancha.

Enzo Fernández (9): Fue el mejor volante central que podía tener la Selección. Superó todas las expectativas en un rol que en otros encuentros no le quedó cómodo, pero hoy fue hecho para él.

Marcó, levantó la cabeza cada vez que tuvo que hacer circular la pelota y hasta supo cuándo hacer faltas para cortar el peligro rival. Inmenso.

Alexis Mac Allister (9): Simple y eficaz, fue clave en cada ataque argentino y en gran parte del Mundial. Su carrera no volverá a ser la misma.

Lionel Messi (10): Capitán, en todo su esplendor.

Futbolísticamente tuvo un Mundial excelso y fue el líder que necesita cualquier equipo que busque hacer historia. Llegó la Copa para el jugador que la merecía más que nadie.

Julián Álvarez (8): Incansable, presionó en todo momento y encontró los espacios hasta cuando no existían. Se esperaba un nivel a la altura de su presente pero el ex delantero de River se las ingenió para sorprender hasta cuando no había sitio para la sorpresa.

Ángel Di María (9): Imposible jugar un partido mejor. Le hicieron el penal, convirtió el segundo y volvió locos a todos los rivales. La revancha que le faltaba. La que ameritaba una carrera maravillosa.

Marcos Acuña (7): Entró por Di María en el complemento para aportar marca y la entrega que lo caracteriza. El "Huevo" tenía que terminar el Mundial en cancha, se lo ganó a lo largo del certamen.

Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Lautaro Martínez y Germán Pezzella no jugaron el tiempo suficiente para ser calificados.