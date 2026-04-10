10 de abril de 2026
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Sitio Andino
Selección de fútbol de Argentina

La Selección Argentina confirmó sus últimos amistosos antes del Mundial 2026

La agenda de Argentina se completa antes del Mundial 2026 con dos amistosos que se jugarán previo ala gran competencia de fútbol.

Cuándo juega Argentina los últimos amistosos antes del Mundial 2026.

Cuándo juega Argentina los últimos amistosos antes del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina ya tiene confirmados los escenarios donde disputará sus dos amistosos internacionales en la antesala del Mundial 2026. El equipo conducido por Lionel Scaloni afrontará estos compromisos en Estados Unidos, donde se medirá ante Honduras e Islandia durante la Fecha FIFA de junio.

Primer desafío ante Honduras en Texas

El primero de los encuentros será frente a Honduras, el próximo 6 de junio en el Kyle Field de College Station, Texas. La confirmación llegó a través de la federación hondureña, que utilizó sus redes sociales para anunciar el partido e invitar a su comunidad en territorio estadounidense a acompañar al equipo en este atractivo cruce ante el vigente campeón del mundo.

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Islandia, el último ensayo antes de la Copa del Mundo

Días más tarde, la “Albiceleste” se enfrentará a Islandia el 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama. El anuncio fue oficializado por la Asociación Islandesa de Fútbol (KSI), que incluyó este compromiso dentro de su calendario internacional como preparación para futuras competencias.

Preparación en la recta final rumbo al Mundial 2026

Este segundo amistoso marcará el último ensayo del conjunto argentino antes del inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Según informó NA, estos encuentros serán claves para ajustar el funcionamiento del equipo y definir detalles tácticos.

La Albiceleste busca llegar afinada a la defensa del título

De esta manera, la Selección argentina suma rodaje en suelo norteamericano y afina su rendimiento colectivo con la mirada puesta en defender el título conseguido en Qatar 2022. Con un plantel consolidado y la conducción de Scaloni, el equipo apunta a llegar en óptimas condiciones a la máxima cita del fútbol mundial.

La agenda de la Selección Argentina

Amistosos

  • Sábado 6 de junio de 2026: Argentina vs. Honduras (Kyle Field, Texas; horario a confirmar)
  • Martes 9 de junio de 2026: Argentina vs. Islandia (Jordan-Hare Stadium, Alabama; horario a confirmar)

MUNDIAL 2026

  • Martes 16 de junio de 2026: Argentina vs. Argelia(Kansas City Stadium, 22:00 horas)
  • Lunes 22 de junio de 2026: Argentina-Austria (Dallas Stadium, 14:00 horas)
  • Sábado 27 de junio de 2026: Argentina-Jordania (Kansas City Stadium, 23:00 horas)
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