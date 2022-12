Cumbre de Cambia Mendoza: las nuevas caras y los otros ausentes, además del demarchismo

Del encuentro -desarrollado en el comité provincia de la UCR- no participaron dos de las figuras que formaron parte de la etapa constitutiva de la alianza que desde hace siete años gobierna Mendoza: el líder del PRO, Omar De Marchi , y el referente de la Coalición Cívica, Gustavo Gutiérrez .

Cruje la interna Cambia Mendoza: los motivos por los que dos aliados no participan de la cumbre

Advirtió que el exaliado Partido Demócrata escindió de la coalición en 2020 y desde entonces “coincide con el kirchnerismo en la Legislatura”. “El PRO no puede seguir ese camino”, evaluó. “ La tarea central es reunir a las fuerzas republicanas para derrotar al populismo . No es tiempo de vanidades y personalismos”, completó.

En una carta pública difundida horas antes de la cumbre, el titular del PRO en Mendoza Álvaro Martínez cuestionó al radicalismo por la incorporación de partidos sin personería jurídica “para fingir mayor fortaleza electoral” y por el funcionamiento del frente desde su creación, que -consideró- “responde a un disciplinamiento o mansedumbre explícita que anula cualquier posibilidad de aporte de ideas y alternativas”.

Del mismo modo se había expresado Gutiérrez, quien también afronta una interna en la CC con la dirigencia encolumnada detrás del cornejismo, que en la asamblea partidaria del 30 de noviembre pasado apoyó el regreso de ese espacio a Cambia Mendoza. El histórico aliado de Elisa Carrió en Mendoza denunció que la UCR “ha gobernado sola sin que otras agrupaciones fundantes integren el gobierno local discutiendo sus políticas públicas de manera constructiva”. Por esa fuerza dio el presente el vicepresidente Federico Moltó, defensor de la permanencia en el frente cuando en 2021 se votó la salida y propulsor del regreso a la coalición.

Los ratificados, los nuevos y los ausentes

Del armado para las legislativas de 2021 al nuevo proceso iniciado ayer, el actual Cambia Mendoza presenta algunos cambios, aunque -cabe aclarar- el proceso de construcción para los comicios del año próximo sigue abierto.

Quien lleva la batuta, claro está, es y seguirá siendo la UCR, que impone condiciones. Se mantienen también varias fuerzas que están desde la formación del frente: el ala de centro izquierda conformada por el Partido Socialista y Libres del Sur, y los mencionados Coalición Cívica y PRO, aunque con sus reparos de las líneas internas.

Por el lado del massista Frente Renovador, otro de los miembros fundadores de CM, aseguró su continuidad el Partido Renovador Federal, que lidera el diputado José María Videla Saenz. El legislador desde hace un tiempo está alejado ideológicamente del ministro de Economía nacional y se muestra más afín al liberalismo, incluso de Javier Milei, hoy fuera de Juntos por el Cambio y en Mendoza aliado del PD.

José María Videla Saenz, Cambia Mendoza, elecciones 2023 Videla Saenz, uno de los "massistas" que queda en Cambia Mendoza Foto: Prensa Cambia Mendoza

La otra pata identificada con Sergio Massa, el Partido Unión Popular Federal, fue uno de los ausentes en la cumbre. El espacio que encabeza el sancarlino Jorge Difonso fue invitado, pero no acudió porque el jueves tendrá una reunión que definirá su futuro político. No es una novedad que desde el intento de modificación de la Ley 7.722 la relación con el radicalismo se enfrió y hay episodios que lo confirman, como cuando el diputado no acompañó el proyecto de reforma de la Corte que envió Rodolfo Suarez, movimiento que obligó al Ejecutivo a ceder su postura y buscar mayores consensos.

No se descarta la posibilidad de una ruptura, alternativa que se barajó en 2021 pero fue desestimada a último momento. “En Cambia Mendoza lo único de lo que se habla son nombres y nos gustaría que el enfoque sea en políticas públicas y situaciones concretas que no se resuelven”, señaló -en diálogo con Sitio Andino- Difonso.

Tampoco asistió el partido MasFe, que se desligó de CM tras el escándalo por el subsidio millonario a la fundación de su presidente, el pastor Héctor Bonarrico, quien dijo que los fondos eran parte de un “acuerdo político” con el radicalismo. El caso siguió en la Justicia y el exsenador tiene pretensiones de participar en los próximos comicios (busca tejer alianzas con sectores libertarios).

De los últimos incorporados se presentaron los demócratas que se diferenciaron de la conducción gansa y decidieron continuar en el Frente: el Partido Demócrata Progresista (que tiene a la diputada Josefina Canale y al subsecretario del Ministerio de Salud Oscar Sagás como sus principales representantes) y “Juntos X Mendoza”, lanzado el año pasado con el objetivo de discutirle el mando a la gestión de Armando Magistretti (asumió en octubre). El diputado Guillermo Mosso aparece al frente de esa fracción.

Guillermo Mosso, Partido Demócrata, Demócratas en el Frente, Cambia Mendoza, elecciones 2023 Mosso, el dirigente demócrata que aspira al retorno del histórico partido a la coalición gobernante Foto: Prensa Cambia Mendoza

Además, permanecen los aliados del ex Frente Liberal Productivista, conformado fundamentalmente por empresarios y otros dirigentes liberales. Aquí se anotan el lopezmurphysta Republicanos Unidos, Más República y el recientemente lanzado Encuentro Federal para el Desarrollo de Mendoza (que nuclea al Partido Federal, el MID, Alternativa Republicana y Comunidad Organizada). Sergio Miranda, Rodolfo Vargas Arizu y Julio Totero son sus máximos exponentes.

En tanto que se selló el regreso de un antiguo aliado que vuelve de la mano del lasherino Daniel Orozco. Se trata del Partido FE, de extracción peronista y que en las legislativas de 2021 formó parte del Frente de Todos. Sin embargo, en 2015 y 2019 respaldó las candidaturas de Cambia Mendoza.

En el documento difundido tras la cumbre frentista se hizo hincapié en la importancia de “fortalecer y ampliar” la coalición. Por lo tanto, se entiende, se vienen más movimientos a futuro.

