"Más República" lanzó su fundación y se rearma para las elecciones 2023

Del evento participaron unas 100 personas provenientes de distintas actividades (empresarios, profesionales, comerciantes y emprendedores), que escucharon la propuesta para la nueva etapa de “Más República” , el sello con el que saldrán a competir en los comicios entrantes. Por el momento, no está definido si lo harán nuevamente dentro de la coalición oficialista o por fuera de ella , sumando a nuevos (o viejos) aliados, como el Partido Demócrata Progresista, el MID, sectores liberales o productivos, y no descartan al PRO (si éste escindiera del radicalismo).

El denominador común de los discursos fue la dificultad para incorporar cambios “vinculados a la eficiencia en la gestión o al control del gasto público” por la resistencia de los “partidos tradicionales”. “El problema no es la política, sino los políticos. Por eso hay que animarse a salir de la zona de confort para que no paguen las generaciones que siguen nuestra falta de participación”, analizó el alvearense, que accedió al Concejo del departamento dando vuelta en el escrutinio definitivo el resultado del conteo parcial.

Adrián Caltabiano, Más República, Fundación ADN, Cambia Ya Adrián Caltabiano, concejal de General Alvear y miembro de Más República Foto: Prensa Más República

En tanto que Coronel ponderó que -con el acompañamiento de otras fuerzas- desde su banca se logró “algo que no ocurría desde hace 12 años en San Carlos: modificar el presupuesto municipal, eliminando cinco artículos, no dándole la autorización libre al Ejecutivo de modificar las partidas presupuestarias”.

Más República contará con el asesoramiento de la consultora política “Isonomía”, experimentada en procesos electorales del país. Su director, Juan Germano, evaluó que en Mendoza “hay un lugar vacío que debe ser ocupado” por representantes de “ese sector que no está contenido”. Planteó que la ciudadanía “ya no cree más en superhéroes ni salvadores en política”. “Ve la salida en los Clark Kent y no en los Superman, y es a través del trabajo”, sentenció.

El cierre estuvo a cargo de Badaloni y Vargas Arizu. Coincidieron en que la política “expulsa” a los empresarios y reclamaron un lugar para “equilibrar” el sector público. Aunque subrayaron que para que ello ocurra “hay que involucrarse, aunque tengamos mucho para perder, porque no va a llegar solo”.

Mauricio Badaloni, Más República, Fundación ADN, Cambia Ya Badaloni pidió más compromiso para participar de las elecciones 2023 Foto: Prensa Más República

El presidente de Andesmar reparó que en la Provincia no crece el empleo formal “desde hace doce años” y la comparó con otras jurisdicciones -como San Juan o Neuquén- donde se sorteó esa dificultad con mejores resultados. Además, disparó contra la política “que se mete absolutamente en todo y el 80% de los problemas es su responsabilidad”, aunque reconoció que la transformación “es dentro del sistema”. Por eso llamó a sus pares a “entrar a la trinchera y ocupar espacios que hoy lo llenan personas sin vocación”.

Por su parte, el bodeguero Vargas Arizu lamentó que en Argentina “cada vez que un Gobierno llega al poder, destruye todo lo que se construyó antes y hay que empezar de cero”. Cuestionó que se haya perdido la “armonía entre la vida pública y la privada” y que en política “todo es regulación, control y prohibir”.

Rodolfo Vargas Arizu, Más República, Fundación ADN, elecciones 2023, Cambia Ya Vargas Arizu cerró el acto, desarrollado en un restaurante del Parque General San Martín Foto: Prensa Más República

Aseguró que la salida es a través del liberalismo, “política con la que Argentina creció por 50 años”, razón por la cual llamó a retomar los principios de la Constitución de Juan Bautista Alberdi.