La postura de los dos aliados del Gobierno que postergó la reforma de la Corte

Este martes finalizaron las exposiciones de los especialistas en derecho en la comisión conjunta de Legislación y Asuntos constitucionales (LAC) en torno al proyecto de ley que pretende modificar el funcionamiento de la Suprema Corte de Mendoza. Tras las ponencias de los jueces del máximo tribunal Omar Palermo, Mario Adaro y Dalmiro Garay, el radicalismo no logró el consenso necesario para tratar el expediente mañana en la cámara de Diputados .

Es que dos de los aliados que integran esa comisión en la cámara baja pusieron reparos y, sin sus votos, el oficialismo no podría obtener despacho para bajar la propuesta al recinto. Se trata del propio titular de LAC, Jorge Difonso (Frente Renovador), y otro de sus miembros, Gustavo Cairo , del PRO. Finalmente acordaron junto al presidente de Diputados, Andrés Lombardi , continuar analizando la norma al menos una semana más.

Jorge Difonso, proyecto cambio de huso horario, Mendoza, diputados, pasaje de micro, diputado Jorge Difonso planteó que la reforma de la Corte debe contar con el consenso de sus siete miembros Foto: Yemel Fil

“Se está discutiendo el funcionamiento interno de la Justicia, buscando más eficiencia y celeridad, pero básicamente deben resolverlo ellos (por los ministros de la Corte). Otras veces la política recurre al Poder Judicial para resolver sus problemas y está mal. En este caso hay que pedirles un esfuerzo más para buscar consenso y hagan valer la facultad que les otorga la Constitución de hacer una propuesta de mejora, que sería lo ideal”, graficó, en diálogo con Sitio Andino, el presidente de LAC.

La postura de Difonso coincide con la elevada por el peronismo, que ya expresó el rechazo al proyecto tal cual como lo remitió el Gobierno. El jefe del bloque del Frente de Todos en el Senado, Lucas Ilardo, le pidió a Garay que no abandone “la idea de buscar un consenso entre sus pares”. “ Un consenso va a ser sano para la Democracia y para que esta Legislatura no tenga que dirimir el conflicto que no se ha podido resolver en la Corte”, sostuvo.

La de Cairo, en tanto, es una posición intermedia y podría ser la llave para que el radicalismo logre el despacho de comisión la semana próxima, como pretende Suarez. El diputado del PRO entiende que la iniciativa del oficialismo es “un avance” en materia judicial y está de acuerdo en general con su espíritu, más allá que el partido definirá en los próximos días una serie de modificaciones que intentará incorporar a la norma. Fundamentalmente en el articulado que regula la composición de la sala administrativa, que integrarán el presidente y los dos vicepresidentes de la Corte, cuya elección es modificada por esta ley (son designados por el tribunal en pleno, es decir, por la mayoría simple de sus siete miembros).

Su visión es más amplia y plantea que, paralelamente a este proyecto, debe tratarse una reforma de los códigos procesales Penal y Laboral de Mendoza, a fin de incorporar una segunda instancia de apelación, como paso previo de la presentación del recurso ante la Corte, una vez dictado el fallo por el tribunal inferior.

Gustavo Cairo, diputado, Legislatura Gustavo Cairo daría su apoyo a la reforma de la Corte la próxima semana, pero pide cambios en los fueros penal y laboral Foto: Prensa Legislatura de Mendoza

“Con la segunda instancia, como ocurre con la cámara de apelación en lo Civil, el sorteo (de jueces que propone la ley de reforma) es relativo porque será menor el volumen de causas que llegan a la Corte; y lo que llega serán causas de relevancia que en la mayoría de los casos debe ser tratado por el tribunal en pleno”, especificó a este medio Cairo.

Fue este uno de los requerimientos que los jueces bajaron a los y las legisladoras en el debate. Incluso Valerio y Adaro recordaron que en 2019 se presentó en el Senado un proyecto consensuado por los miembros del máximo tribunal para que se agregue al fuero penal la segunda revisión o el denominado “doble conforme”.

En este punto se contaría con el consentimiento de todas las fuerzas políticas y serían las próximas reformas que se impulsarían en materia judicial en Mendoza. Respecto al funcionamiento de la Suprema Corte, hay grandes chances que la semana próxima se trate en Diputados y salga sin el acompañamiento de la oposición y -tal vez- algún aliado.