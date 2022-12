Cambia Mendoza: los motivos por los que dos aliados no participan de la cumbre

Sin embargo, dos de los partidos fundadores de la coalición avisaron que no participarán de la cumbre que se desarrolla en el comité provincia de la UCR, en calle Alem. Se trata del PRO y la Coalición Cívica (CC).

Alvaro Martinez - 468571 Álvaro Martínez, presidente del PRO en Mendoza, cuestionó el funcionamiento de Cambia Mendoza

Además, cuestionó la incorporación de sellos y partidos sin personería jurídica “para fingir mayor fortaleza electoral”. “A nosotros nos motiva transformar la realidad de los mendocinos, no ganar elecciones para que nada cambie”, disparó. Y reveló que no hubo consulta previa respecto a estas adhesiones.

En tanto, volvió a cuestionar -como el PRO local viene haciendo desde hace tiempo- que Cambia Mendoza (CM) no es un “frente de Gobierno” y que “quien gobierna es el radicalismo”.

“No compartimos ese esquema de funcionamiento que responde a un disciplinamiento o mansedumbre explícita que anula cualquier posibilidad de aporte de ideas y alternativas. Creemos humildemente que ese formato de conducción responde a esquemas de liderazgos antiguos y perimidos, que paralizan y neutralizan la capacidad creativa”, escribió Martínez.

Comparó el funcionamiento de CM con la mesa nacional de Juntos por el Cambio y pidió “replicar el espíritu” de la coalición federal. “Un frente donde cada uno de sus miembros puede expresar su mirada y participar de toma de decisiones y de encuentros donde se debatan las prioridades”, señaló.

Por último, puso en duda la permanencia del PRO en la alianza. “Cambia Mendoza sólo sirve si le cambia la vida a la gente de verdad. La unidad para seguir haciendo lo mismo, no sirve. Y Mendoza necesita recuperar el liderazgo regional que perdió hace una década”, sentenció.

Por otro lado, el presidente de la CC, Marcos Quattrini, y otro referente de ese espacio, Gustavo Gutiérrez, publicaron una misiva en la que destacan que la convocatoria al encuentro fue “precaria”.

Tribuna Electoral, Elecciones 2021, Gustavo Gutierrez, vamos mendocinos - 490061 Gustavo Gutiérrez, dirigente de la Coalición Cívica, también criticó al radicalismo por el rol de los otros partidos en Cambia Mendoza Foto: Cristian Lozano

Hacen foco en que “la imagen de institucionalidad y de buen gobierno en Mendoza dista de ser real”. “Los mendocinos sabemos que las cosas no andan bien, que la pobreza, el atraso, la marginalidad y la falta de correctas instituciones de control y manejo de justicia son puntos centrales por encarar. No se puede criticar al gobierno nacional (sea el pasado electo de Macri o el presente de Alberto Fernández) por las mismas cosas que suceden en Mendoza", manifiestan.

Remarcan que “los frentes electorales caducan el día de las elecciones. A nuestro entender, la UCR de Mendoza ha gobernado sola sin que otras agrupaciones fundantes integren el gobierno local discutiendo sus políticas públicas de manera constructiva”.

Como ocurrió a mediados de 2021, cuando el espacio decidió escindir de CM, el sector de la CC enfrentado a Quattrini -que encabeza la extitular del partido Daniela Stella- también emitió un comunicado en el que se paran en la vereda opuesta de la conducción.

“La Coalición Cívica ARI tiene por misión afianzar y garantizar un contrato moral, el cual tiene por consignas: no robar, no mentir y no votar contra los pobres”, expresa esa línea interna de la CC. Además, llamaron a participar de la reunión para “aportar nuestra capacidad de trabajo, en favor de un proyecto en común que tenga por objetivo garantizar la dignidad del pueblo de Mendoza”.