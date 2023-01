Balances: cómo cerró el 2022 para el gobernador, intendentes y cámaras

"Pertenecer a un espacio político distinto al nacional, con el que hemos marcado diferencias muy grandes en cuanto al manejo de la pandemia, de la economía, de cómo tienen que funcionar las instituciones, ha dificultado la gestión", completó.

Mendoza - Entrevista exclusiva con Rodolfo Suarez: balance de fin de año

Ulpiano Suarez, intendente de la Ciudad de Mendoza

El intendente de la Capital hizo un balance sobre lo realizado en este 2022. "El ritmo de gestión es continuo", sostuvo.

"Hemos concretado gran parte de los anhelos que nos planteamos con los vecinos en 2019: una ciudad sostenible, una gestión de triple impacto y equilibrada. Hemos estado muy cerca de los vecinos y ha sido una gestión basada en datos", consideró el jefe comunal.

Suarez detalló que avanza fuertemente el plan de instalación de fibra óptica en el departamento. "Estamos con un porcentaje de ejecución alto y va a ser la ciudad con mejor conectividad del país", afirmó.

"Hemos capacitado a nueve mil mendocinos en habilidades digitales, estamos trabajando con el sector privado para saber cuál es la formación que necesita para crecer, también con beneficios fiscales para el sector audiovisual y mejorar la infraestructura", detalló el intendente.

Asimismo, contó cuáles son los proyectos que aún faltan por desarrollar. "Hay cuestiones pendientes que nos han quedado: poder avanzar con Estación Mendoza con un proyecto muy interesante y no hemos tenido respuestas del gobierno nacional para concretar el desarrollo. En enero voy a viajar para pedir expresamente que transfieran las 24 hectáreas al municipio. Vamos a poder la pelota del lado del gobierno nacional", resaltó.

Miguel Ronco, intendente de Rivadavia

El jefe comunal de de Rivadavia realizó un balance de su penúltimo año de gestión. "Ha sido positivo", aseguró.

"No vamos a exagerar porque a lo mejor nos han faltado muchas cosas, pero hemos tratado de hacer todo lo que habíamos presupuestado", consideró el jefe comunal.

Asimismo, afirmó que la inflación generó que algunas obras se tuviera que "pagar el doble" o dejar de lado. "Pero el municipio siempre ha sido muy cuidadoso con sus fondos", aclaró.

Walther Marcolini, intendente de General Alvear

Llega el Fin de año y es tiempo de balances y proyecciones para lo que viene. El intendente Walther Marcolini repasó lo que fue el año para General Alvear, como así también los planes que tienen para este 2023.

“Respecto a la vivienda social, este ha sido el mejor momento de nuestra gestión porque lo planificado se va materializando”, contó. En tanto, señaló que han hecho muchos trabajos en recuperación de pozos o mejoras en el sector agrícola, siempre dejando de lado “lo que no se puede manejar como las heladas”.

GENERAL ALVEAR- MANO A MANO POLÍTICO CON EL JEFE COMUNAL

Gustavo Soto, intendente de Tupungato

La mirada de Gustavo Soto es bastante crítica porque entiende que ha sido un año muy difícil tanto para lo público como lo privado.

En cuanto a los objetivos planteados a principios del año 2022, Soto considera que, si bien algunos se cumplieron aún quedan muchos por desarrollar y concretar; en los aspectos positivos del año considera que haber podido mantener la dotación de personal es uno muy favorable, como también lo sido concretar algo de obra pública y tener iniciadas otra más.

En los aspectos financieros del municipio, entiende que está dentro de los parámetros de la economía nacional, resaltando que siempre han sido muy prolijos en el manejo de las cuentas públicas y han realizado inversiones cuando las mismas se lo permitían "No nos hemos embarcado en cosas imposibles".

GUSTAVO SOTO, INTENDENTE DE TUPUNGATO REALIZÓ UN BALANCE ANUAL

Y considera que uno de los puntos fuertes del año ha sido la gestión municipal, que es llevada adelante por un equipo consolidado que, con pequeños matices, siempre quieren lo mejor para Tupungato; que la aspiración es seguir por ese camino porque ello le ha permitido posicionar muy bien al departamento en distintos aspectos.

Martín Aveiro, intendente de Tunuyán

El intendente tunuyanino hizo un balance de lo que fue "un año complicado pero con las mayores metas cumplidas".

Aveiro destacó su "satisfacción porque, a pesar de las dificultades de la macroeconomía, se está concluyendo un año muy positivo en la realización de obra pública y, además, el funcionamiento en general de todas las otras áreas de la municipalidad".

MARTÍN AVEIRO Y EMIR ANDRAOS REALIZARON UN BALANCE DEL AÑO 2022

En cuanto a obra pública destacó que "ha existido un aumento del 400% en cuánto a la ejecución de la misma diciendo "Ha sido un año atípico, porque en 10 años de gestión nunca habíamos logrado cumplir tantos objetivo", indicó

Por otra parte, el intendente de Tunuyán resaltó la importancia del trabajo ordenado y constante del equipo municipal que permite, a pesar de ser el departamento con menores recursos en toda la provincia, ha conseguido excelentes resultados.

En cuánto a la ayuda que recibe de fondos nacionales, Aveiro mencionó que "los proyectos que presentamos siempre son impecables, es por eso que la gestión de conseguir fondos es muy buena".

Rolando Scanio, intendente de San Carlos

Scanio puso en valor que, a pesar de las dificultades de la macroeconomía, el departamento de San Carlos pudo mantener tanto su estabilidad económica como así también cumplir con el plan estratégico de desarrollo urbanístico que vienen llevando adelante. También destacó el crecimiento poblacional que ha tenido la comuna, que ha sido atendido en forma satisfactoria desde todas las áreas del Municipio.

ROLANDO SCANIO INTENDENTE DE SAN CARLOS REALIZA UN BALANCE DEL AÑO 2022

Roberto Righi, intendente de Lavalle

El intendente lavallino destacó: "Hemos trabajado mucho, más allá de todo lo que ha pasado: crisis, pandemia, inflación. Yo siempre digo que no hay que parar, siempre hay que estar activo y darle para adelante. Eso hemos hecho con recursos propios, extrapresupuestarios y los que hemos podido conseguir", destacó.

Además, admitió que "son muchos los problemas que tenemos, pero hemos concretado cosas importantes y empezado otras". "Iniciamos la Ruta 40 junto con Vialidad, en materia de vvienda fueron 250 casas a través del Porgrama Reconstruir, 250 del Casa Propia, y está todo listo para licitar el Procrear de 178 duplex".

"Hemos hecho asfalto con recursos propios y alguna ayuda, también obras de agua y cloacas", dijo y señaló que "falta muchísimo para hacer".

Entrevista Roberto Righi - 515494 Foto: Yemel Fil

Por otra parte, valoró que se haya retomado la obra de la UDI de Costa de Araujo: "Duarante el gobierno de Alfredo Cornejo se abandonó la obra, al igual que la obra de gas en Jocolí Viejo. Eran las dos únicas dos obras del gobierno provincial. Ahora están trabajando, después de seis años se reactivó, pero no así el gasoducto de Jocolí Viejo, falta todo".

Flor Destefánis, intendenta de Santa Rosa

Para la intendenta de Santa Rosa, "el balance del año es muy positivo". "Hemos logrado resolver demandas históricas como la obra de microaglomerado asfáltico de la ruta 50 que no tenía mantención hace 70 años. O la urbanización del parque industrial después de 15 años paralizada; que va significar además la llegada de industrias y la generación de empleo".

"Concluimos con el primer auditorio municipal de Santa Rosa, también paralizado por más de 10 años y avanzamos con la construcción de un barrio con 76 viviendas, que es una demanda importante en nuestro departamento", repasó.

Congreso tributario municipal, Flor Destefanis - 498314 Foto: Yemel Fil

Además, Destefánis resaltó: "Estamos contentos porque hemos hecho lo que planteamos desde que llegamos al gobierno municipal. Sé que falta todavía, pero ya tenemos muchos proyectos de obras avanzados en Nación para los próximos años, si los vecinos por supuesto deciden que sigamos al frente de la comuna".

Juan Manuel Ojeda, intendente de Malargüe

“Ha sido un año muy importante para Malargüe. En materia ganadera el primer programa de transformación rural de 2.600.000 dólares, que implica la ampliación y refaccion del matadero frigorífico municipal, que va a quedar habilitado para exportación, totalmente nuevo", destacó el intendente Ojeda.

"Hemos logrado fIrmar el contrato con Mendoza Fiduciaria para avanzar en el desarrollo del Fideicomiso Ganadero, que es lo que le va a cambiar la vida a los productores del departamento. Van a poder trabajar en la producción, la comercialización y explotación del chivito. Ya recibimos el silo para el forraje y las máquinas para desarrollar el proyecto. Con esto vamos a poder formalizar a mil productores en los próximos tres años y cambiarles la vida", celebró Ojeda.

Por otra parte, destacó: "Seguimos trabajando y ejecutando las cloacas, es una obra enorme. Es un sueño anhelado y postergado durante mucho tiempo. Son 12.000.000 dólares, con posibilidad de ampliación".

"Cerramos un año donde ninguno de los empleados municipales del departamento de Malargüe está por debajo del salario minimo, vital y movil. Implementamos la actualización automática. Esto fue posible por una innovacion financiera en materia de recurso humano y liquidación de sueldos, desde hace 60 días", señaló.

Además, ponderó que se ha "logrado el equilibrio financiero a pesar de la grave crisis que artravesó el departamento por la caída del precio del petróleo".

"En cuanto a la obra pública seguimos licitando. Tenemos un llamado a licitación por 350 millones de pesos para pavimento, y casi 70.000 metros cuadrados de microaglomerado para recarpetar donde ya tenemos pavimentos", adelantó.

JUAN MANUEL OJEDA - 218684 Cristian Jakovcevic

"Uno de los grandes logros es llevar gas a donde nunca se creía que íbamos a poder llegar: a la zona del Procrear, Colonia Pehuenche, adjudicamos para llevarlo a los barrios Virgen del Carmen y Virgen de los Vientos. A esto se suman algunas obras provinciales y nacionales", señaló.

En tanto, destacó el "desarrollo turístico de los últimos dos años".

Daniel Orozco, intendente de Las Heras

Daniel Orozco celebró que "luego de 30 años sin el servicio, familias del pedemonte lasherino tendrán agua potable" gracias a una obra del sistema de producción y provisión de agua potable para más de 14 mil familias del distrito lasherino de El Challao". Además, destacó el "acuerdo de inversión con la empresa alemana Alengo, que construirá una planta de tratamiento de residuos para convertirlos en combustible alterno".

"Ya se ha logrado instalar el servicio de tendido eléctrico óptimo y de calidad a 3.500 familias que tenían instalaciones irregulares, desde Alta Montaña hasta el distrito de El Pastal", repasó y agregó que "más de 390 lasherinos, en los últimos 10 meses, concretaron el sueño de generar su propio espacio de trabajo con la iniciativa municipal ´Emprende en Las Heras 1ra Edición´. La segunda edición del programa municipal ´Emprende en Las Heras´ que comenzó a mediados del 2021, ya está en etapa de entrega de mobiliario a los emprendimientos que cumplieron con los requisitos solicitados", sostuvo.

Daniel Orozco, entrevista, chat, intendente electo - 194369 Foto: Cristian Lozano

Emir Félix, intendente de San Rafael

El intendente de San Rafael realizó su balance de fin de año, el cual lo tuvo alejado unos días de su actividad por un problema de salud. Félix reconoció que está mejor de salud y que su gestión “ha cumplido con los objetivos que nos planteamos, desde lo colectivo lo importante es que terminamos un año en paz social a pesar de las dificultades que existen”.

“Tenemos un San Rafael hermoso y con buenas perspectivas para lo que viene, veo que tenemos un gran futuro por delante como ciudad”, añadió.

En breve comenzarán las obras de remodelación en el aeropuerto de San Rafael. "Es una obra importante y que debe hacerse si o si en verano por el sistema de mezcla que se usa para la pista, necesita de un mínimo de temperatura alto, si la hacíamos en invierno se podía demorar más de 60 días que es el tiempo estimado para esta obra”.

WhatsApp Image 2022-12-29 at 12.51.06.jpeg Emir Félix en su despacho municipal

Félix aboga por poder tener en San Rafael aterrizajes de aviones de mayor porte “para ser más competitivos”.

En cuanto al gasoducto, el intendente admitió que se encuentran trabajando en la parte urbana “trabajando con la planta que va a GasAndes, con la empresa acordamos que el 2 de enero se revitalizarán los trabajos”.

Fernando Ubieta, intendente de La Paz

El intendente de La Paz, realizó su balance de gestión en el que detalló los principales logros. Destacó que a tres años y medio de su mandato, sigue esperando la visita del Gobernadorpara acordar un plan de gestión y crecimiento para el municipio.

Embed

“En líneas generales fue un año positivo para el departamento, realizamos muchas obras y otras están en ejecución. Hemos podido cumplir algunas cosas que nos impusimos apenas comenzamos. Obviamente que la situación económica es compleja aunque creo que se está buscando un equilibrio muy pequeño y creo que ese es el camino”, resaltó Ubieta.

Además, manifestó que “si bien el balance es positivo hay situaciones urgentes en el departamento para tratar”.

Para el intendente, el departamento de La Paz, está fuera del radar de los gobiernos que han pasado en los últimos años. Más allá de esa situación, destacó que hay temas donde provincia y municipio tienen que sentarse a discutir como es el caso del turismo.

Dentro del balance de gestión, reiteró que en tres años y medio no ha tenido la suerte de que el Gobernador se siente a diagramar un mapa de crecimiento del departamento y agregó: “Necesitamos sentarnos a discutir el crecimiento de Mendoza, tiene que ser algo federal, no puede ser que departamentos como el mío que son muy chicos, no sirvamos electoralmente a los fines que uno considera importante y seamos olvidados. Tenemos el derecho de vivir tan bien como cualquier mendocino”.

Tadeo García Zalazar, intendente de Godoy Cruz

Tadeo García Zalazar, hizo un balance de lo que fue el 2022: lo bueno, lo malo, los desafíos que quedan. "Tenemos un balance positivo desde el punto de vista administrativo local, en la vinculación de un montón de acciones con el gobierno provincial: en materia de salud educación y seguridad", destacó.

Sin embargo, García Zalazar hizo un "balance negativo respecto a la situación macroeconómica". "El fuerte impacto de la inflación nos afecta directamente porque consumimos combustibles, insumos, servicios y eso impacta en las cuentas públicas. Tratamos de llegar a fin de año con ahorros, innovando para buscarle la vuelta y ganarle a la inflación", sostuvo.

El intendente reconoció su "preocupación porque el Gobierno Nacional no encuentra el rumbo para salir de esta situación económica".

En cuanto a obras, destacó mejoras de calles, sobre todo de corredores industriales y productivos. "Cada vez hay más empresas y eso implica un refuerzo de pavimento". Además, adelantó que se va a empezar la construcción de un parque lineal entre el barrio La Estanzuela, Barrio Cardenal y Barrio Los Glaciares, al oeste del departamento. "Es un parque muy importante, que va a estar acompañado de pistas de salud y ciclovías".

"Vamos a abrir la calle 20 de Junio, que da al Corredor del Oeste. En el predio de la ex Dinaf vamos a hacer un predio Modo Si, para atender la salud integral de adolescentes", dijo y agregó que se van a realizar mejoras en centros de salud y el deporte seguirá siendo un eje central en la gestión.

Embed

Matías Stevanato, intendente de Maipú

Stevanato destacó que se está "desarrollando un ambicioso plan de obra con más de 150 intervenciones a lo largo y ancho del departamento". Entre ellas destacó, las cloacas del este de Maipú: "Después de 50 años, 25.000 maipucinos se verán directamente beneficiados".

"Nuestro eje de gestión es el de fortalecer a nuestras familias, porque con familias fuertes se reconstituye el tejido social; esto nos lleva a basar la gestión en 3 pilares: colegio, clubes y cultura. Por ello ya comenzamos la construcción de la primera escuela en la provincia con fondos municipales, en el mismo sentido creamos el FIEM (Fondo de Infraestructura Educativa Maipú) y por el cual todas nuestras escuelas recibirán $270.000, para mejorar las condiones edilicias", señaló el intendente maipucino.

Respecto a cultura, destacó "el espacio de coworking social, Marciano Cantero, para fortalecer a nuestras entidades intermedias". "Constituimos el Fondo Innovarte por 20 millones de pesos para potenciar a nuestra industria cultural. Hemos construido nuevos polideportivos y mejoramos los existentes; estamos construyendo playones en nuestros barrios para que jóvenes, niños y niñas puedan disfrutar del deporte".

Navidad en Maipú Stevanato 2.jpg El intendente de Maipú, Matías Stevanato, dio a conocer las actividades navideñas en ese departamento.

"Consolidamos la cultura de la calidad, obteniendo por cuarta vez el Premio Nacional a la Calidad. Somos el único municipio de Mendoza en alcanzar este premio. Transformamos a luces LED casi el 90% de las luminarias del departamento. Hemos plantado más de 10.000 áboles apostando al medioambiente", agregó.

Marcelino Iglesias, intendente de Guaymallén

"Este ha sido un año intenso, difícil, complicado porque la macroeconomía ha jugado claramente en contra de las decisiones de los gobiernos locales, por la inestabilidad de los precios, por los faltantes de productos, por la imposibilidad de planificar, lo que ha llevado a un incumplimiento de las metas y los plazos", advirtió Iglesias.

Sin embargo, el intendente de Guaymallén destacó que "con todas las dificultades hemos logrado avanzar". "Tal vez no lo que queríamos, pero ha sidfo un año de muchas concreciones tanto en materia de obras públicas fundamentalmente, pero también en el mejoramiento de los servicios, en el desarrollo de las actividades deportivas y culturales".

Marcelino Iglesias en Radio Andina - 221980 Foto: Yemel Fil

"Fue un año positivo pese a todas las dificultades y esperamos que en 2023 se aplaquen un poco las dificultades macroeconómicas para poder realizar aquellas tareas que quedaron pendientes y las que tenemos proyectadas", concluyó.

Héctor Ruiz, intendente de Junín

Para el intendente de Junín el 2022 fue un "año equilibrado", en el que se "desarrollaron muchas cosas". "Trabajamos con el gobierno provincial. La vivienda es un tema fundamental: tenemos 180 casas en construcción, en proyecto más 150 para licitar. Vamos a tratar de continuar con obras y mejora de servicios".

En cuanto al turismo, destacó: "Trabajamos articuladamente los departamentos del Este para el turismo, no es sencillo pero es una actividad que derrama muchísimo, en economía, en albergues, la gente come, compra artesanías, productos regionales. Tratamos de incrementar el turismo con los eventos. Es fundamental", destacó.

Aunque reconoció que las obras fue, quizás, el punto más flojo por la situación macroeconómica, destacó que "se intalaron más de 15 km de cañerías para la provisión de agua potable" que está a bajo la ingerencia municipal, el centro de atención provincial que se realizó junto con inversión de la Provincia. "Estamos habilitando aulas del centro universitario con una inversión de más de 100 millones de pesos.

Hector Ruiz.jpg

"Vamos a terminar este año un pequeño hotel de 50 plazas, que si bien está pensado para los estudiantes, puede ser utilizado para turistas en épocas de vacaciones", anunció.

En tanto, destacó las obras de asfalto llevadas a cabo con Vialidad, pero reconoció que muchas zonas rurales "tienen caminos que son complejos".

Cámara de Comercio de San Rafael

La Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, que preside Hugo Tornaghi, reconoció las dificultades de la economía. “Si hablamos de proyectos y cuestiones de desarrollo en los que como cámara siempre trabajamos, se han hecho gestiones exitosas este año y algunas esperamos verlas el próximo año”, dijo.

Sobre la situación de los productores agrícolasdel sur mendocino, Tornaghi hizo foco en el problema de las heladas. “El panorama para los productores es complicado porque a fines de octubre tuvimos heladas tardías que afectaron mucho a la zona sur de Mendoza, el promedio de daño es del 60% y por eso el Gobierno provincial sacó algunas medidas”, relató.

Cámara de Comercio de General Alvear

La Cámara de Comercio del departamento General Alvear cerró un año complicado por la situación económica del país. Jorge Noguerol, titular de la institución alvearense, reconoció en la previa de las Fiestas, que hubo un repunte en la primera mitad del año pero que después todo fue cayendo.

El dirigente sentenció que las ventas comenzaron a caer estrepitosamente y que “las ventas minoristas vienen en baja hace cinco meses en referencia al año anterior, es una tendencia que se acentúa porque el poder adquisitivo va detrás de la inflación”.

Noguerol reconoce que en el 2023 quieren trabajar firmemente con la creación de nuevas empresas en el departamento. “Por lo menos que se genere autoempleo porque vemos que dependemos cada vez más de la matriz estatal, cuando hay paritarias terminan arreglando por menos del sector privado y no mueve la economía de Alvear; la riqueza la debe generar el sector privado”, aseguró.