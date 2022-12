Sin vueltas, intendente peronista resaltó que va por la reelección

Y074edT6bI8MmN7ZQkI5KU5ztt9esQzCGmmcXdsB.jpg Festival de la Paz y el canto de Cuyo.

“La Paz pasa siempre desapercibido en turismo, en viviendas, en asfalto. Es muy difícil plantear el turismo específicamente. Nosotros hacemos nuestras actividades como es el Festival de la Paz y el canto de Cuyo eso nos trae turismo durante 4 o 5 días”, manifestó el jefe comunal.

La Paz no puede ser una isla dentro de Mendoza, el Arco Desaguadero es la entrada más importante de la provincia, creo que deberíamos tener una visión más estratégica, invertir y hacer las obras correspondientes para recibir a los turistas correctamente. Es un ícono el Arco y está abandonado.

Dentro del balance de gestión, reiteró que en tres años y medio no ha tenido la suerte de que el Gobernador se siente a diagramar un mapa de crecimiento del departamento y agregó: “Necesitamos sentarnos a discutir el crecimiento de Mendoza, tiene que ser algo federal, no puede ser que departamentos como el mío que son muy chicos, no sirvamos electoralmente a los fines que uno considera importante y seamos olvidados. Tenemos el derecho de vivir tan bien como cualquier mendocino”.

Elecciones 2023

Sin vueltas y con confianza afirmó que el año próximo va por una reelección como intendente. “Yo voy por una reelección en mi municipio ”, resaltó Fernando Ubieta.

Para culminar detalló que hubo en Tunuyán una reunión con intendentes del peronismo donde aseguraron que se propusieron tener un canal de diálogo fluido por los próximos 20 días para empezar a prepararse de cara a las elecciones.

Un deseo:

“Ojalá que nos vaya a todo bien, lo necesitamos, hay gente que la pasa mal y necesitamos de las buenas intenciones, ideas y decisiones. Necesitamos ser parte de la solución”.