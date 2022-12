Suarez y su balance de fin de año: las dificultades, los logros y los desafíos

estrategia La decisión clave de Suarez: "No voy a ser candidato a nada"

"No obstante ello estoy muy conforme, hemos tenido muchos logros, en materia educativa como la ley de alfabetización, en la economía con Mendoza Activa y grandes proyectos para 2023, que va a ser un cambio en la matriz productiva", destacó. Respecto a la obra pública señaló que "es muy intensa".

Por otra parte, destacó el equilibrio en las finanzas públicas: "Tenemos las cuentas muy ordenadas, cerramos con todos los gremios sin conflicto".

Sobre el año electoral que se avecina, sostuvo: "Yo no voy a organizar ninguna elección, voy a seguir trabajando en la gestión, por eso no voy a ser candidato a nada", dijo respecto a su decisión de no presentarse en ninguna categoría en las próximas elecciones, bajo la posibilidad de asumir su banca de senador nacional suplente, si Alfredo Cornejo pelea (y gana) la gobernación de Mendoza.

En relación a las "urgencias" para 2023, señaló: "Estoy obsesionado con Potasio Río Colorado, que cerremos con las empresas inversoras, y resolviendo los problemas en materia energética".