Suarez: "Ser de un espacio político distinto a la Nación dificultó la gestión"

Fueron tres años de una crisis económica, con niveles de inflación sostenidos en el tiempo muy altos, que dificultan el funcionamiento de cada familia, y de la administración en general.

Pertenecer a un espacio político distinto al nacional, con el que hemos marcado diferencias muy grandes en cuanto al manejo de la pandemia, de la economía, de cómo tienen que funcionar las instituciones, ha dificultado la gestión.

No obstante ello estoy muy conforme, hemos tenido muchos logros, en materia educativa como la ley de alfabetización, en lo económico con Mendoza Activa y los grandes proyectos de 2023, que representarán un cambio en la matriz productiva. En la obra pública la agenda que estamos llevando adelante es muy intensa. Tenemos las cuentas muy ordenadas, cerramos con todos los gremios sin conflicto.

¿Qué es lo qué se viene para el próximo año?

-Estoy obsesionado con Potasio Río Colorado, que cerremos con las empresas, resolviendo los problemas en materia energética.

-Haciendo un repaso por algunos de los momentos más relevantes de su gestión, aparece la intención de abrir la actividad minera con la modificación de la 7722, que no prosperó. ¿A pesar de esto ha podido avanzar con otros proyectos?

-Estamos avanzando, estoy totalmente convencido de que hay que avanzar con la actividad. Venimos trabajando sobre proyectos, que son realidades: estamos esperando el aval legislativo para comenzar a explorar Cerro Amarillo, tan necesario en el mundo para las energías limpias. El mundo necesita el cobre. Los legisladores tienen que autorizar la exploración. También lo estamos haciendo con Hierro Indio, pudimos avanzar.

-¿Qué proyectos clave están en carpeta?

-Se comenzó a explorar en Vaca Muerta, a ver qué es lo que tenemos. Están las plataformas hechas y va a ser un antes y un después en Mendoza, si bien ya hemos revertido la caída en la producción de hidrocarburos y hemos aumentado 5% a partir de programas exitosos como Mendoza Activa.

Estamos ante una enorme posibilidad porque coincide territorialmente con Potasio Río Colorado. Podemos hacer una sinergia que va a significar un despliegue productivo, junto con Pata Mora que ya tenemos el proyecto ejecutivo.

A esto hay que agregar la industria del conocimiento, como Mendoza Futura con la que capacitamos a jóvenes para que puedan insertarse laboralmente en el mercado internacional. Vamos a avanzar con el laboratorio de cannabis, y esto es otra posibilidad de ampliar la matriz productiva.

Tenemos una agenda muy intensa, porque tenemos un plan, tenemos un objetivo, sabemos adónde vamos. Y el Estado tiene que facilitar esto, tiene que ser un Estado más chico, más eficiente, que preste mejores servicios, que facilite todas estas cosas por el bien de la gente.

Y si hay cambio de Gobierno y hay cambio de rumbo de la economía, y tenemos una economía más sensata, mejor inserción en el contexto internacional, que podamos traer inversiones, vamos a dejar de ser potencialidades para ser potencia.

Hoy no hay una empresa constructora en Mendoza que no tenga trabajo. El 14% del presupuesto está destinado a obra pública, sin contar Aysam, sin contar Irrigación, sin contar El Baqueano, que lo vamos a estar licitando en breve y también Portezuelo, si el presidente se decide de una vez por todas a laudar, por eso hemos ido a la justicia y la Corte lo va a tener que obligar a que diga algo en el laudo. Todos esos son los proyectos en los que vamos a trabajar este año.

Entrevista a Medios Andinos 2022, Rodolfo Suarez.jpg El balance de Suarez sobre los tres años. Foto: Yemel Fil

-En lo estrictamente legislativo, ¿tiene previsto volver a insistir con la reforma institucional?

-Yo ya no puedo hacer más nada. Invito al peronismo a que habilite el debate. ¿Por qué no quieren debatir si está bien esta Legislatura o tenemos que tener un sistema con menos legisladores, si está bien votar cada dos años, si necesitamos que el equilibrio fiscal sea una norma constitucional, si las municipalidades tienen que tener autonomía, por qué no plantearse a la sociedad con sensatez y decir hay que bajar el costo de la política.

La única respuesta que encuentro es porque no y nada más porque no. A pesar de que el gobernador tiene que tener reelección yo me excluí absolutamente. Siempre hubo un sector conservador que se opuso a la reelección porque lo plantean como un mérito. Y no es un mérito: una reelección está bien, más está mal. Yo me excluí para que estos sectores no se opusieran.

-¿Qué cree que hay detrás de "porque no"?

-Es la pobreza que hay en el debate politico al que nos lleva el kirchnerismo, La Cámpora, estos chicos que no debaten, dicen cualquier cosa, confunden. No son serios para ejercer la política. Son dos o tres muchachos del kirchnerismo que manejan el peronismo y no se puede debatir con ellos. No hay manera.

-Pero a pesar de eso pudo acordar algunas cuestiones con los intendentes... ¿cómo es la relación con ellos?

-No hacemos ninguna discriminación por el color político. Hay un programa de infraestructura municipal y ellos presentan proyectos y se concretan.

-Sin embargo, la intendenta Flor Destefánis (Santa Rosa), presidenta del PJ, dice que hay cierta discriminación...

- Lo que pasa es que la intendenta obedece a la misma lógica que Anabel Fernández Sagasti. Yo le diría que tiene que elaborar proyectos y traerlos. Nosotros no discriminamos a nadie.

Entrevista a Medios Andinos 2022, Rodolfo Suarez.jpg Suarez habló de gestión y política con Medios Andinos. Foto: Yemel Fil

-En la antesala al año electoral, ¿cómo está la relacion dentro de la UCR?

-No han habido siempre buenas relaciones dentro del radicalismo. Nosotros hemos entendido que tiene que haber armonía, planificación, trabajo y seriedad en las políticas públicas que se llevan adelante. No nos está costando dentro del radicalismo.

-¿Y dentro de Cambia Mendoza?

-Hay diferencias que son naturales y hay que resolverlas en las PASO, como las resolví en su momento en la contienda con Omar De Marchi (PRO). Acá hay una mesa con intendentes, con dirigentes, que trabajamos permanentemente y estamos orientados hacia donde queremos llegar.

-¿Cree que la UCR podría ir sola en las próximas elecciones?

-No se trata de ir solo, se trata de que mientras más sectores haya que compartan la visión de hacia dónde tenemos que ir (a nivel nacional tiene que ocurrir lo mismo), que se dirima en las PASO. Y el que gana gana y el que pierde acompaña.

-A nivel provincial ya reconoció que su favorito es Alfredo Cornejo... ¿y a nivel nacional?

-A nivel nacional hay muchos candidatos, con el tiempo se irá viendo quién es el que mejor represente lo que hay que hacer en Argentina: disminuir el déficit fiscal, recuperar la confianza en la moneda, cómo insertarnos en el mundo, cómo traemos inversiones y generamos mayores dólares. Ese tiene que ser el gran acuerdo sobre el que estamos trabajando. Veremos quién es el que mejor representa y si no nos ponemos de acuerdo se dirime en las PASO. Son decisiones que no hay que tomar ahora. Estamos en un proceso.

-¿Cómo espera encarar el último año, con elecciones en puerta?

-Yo no voy a organizar ninguna elección, voy a seguir trabajando, por eso no voy a ser candidato a nada.