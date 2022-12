Walther Marcolini: gestión positiva y ¿baja de candidatura?

Candidaturas 2023 Jorge Pérez: "Me gustaría ser intendente"

En tanto, el jefe comunal señaló que han hecho muchos trabajos en recuperación de pozos o mejoras en el sector agrícola, siempre dejando de lado “lo que no se puede manejar como las heladas”.

Como Marcolini está cumpliendo su segundo mandato como intendente, por ley en 2023 no puede ser candidato y según sus palabras, “nadie es imprescindible, hay que respetar las instituciones y trataremos de tener las mayores concreciones posibles como UGACOP, agua y algunos proyectos estructurales; quiero que alguien de mi equipo pueda continuar nuestro proyecto político”.

El intendente de General Alvear reconoce tener un municipio ordenado y con conflictos legales resueltos. “Hay que tener memoria de cómo encontramos el municipio, por suerte pudimos reordenarlo”, afirmó.

WhatsApp Image 2022-12-26 at 11.05.33.jpeg Junto al periodista Fernando Buret

¿Candidato?

En relación a su futuro en la política mendocina, Marcolini no tiene definido qué rol cumplirá y, por ahora, negó cualquier posibilidad de formar parte de una fórmula a gobernador junto a Daniel Orozco como se mencionó en algún momento.

“La realidad política de este radicalismo pasará por otro lado, puede ser el licenciado Cornejo, Ulpiano Suarez o Tadeo García, creo que por ahí pasará o se concentrará la oferta radical para el 2023”, acotó.

Junto a él, hay cinco intendentes más que terminan su gestión como Orozco en Las Heras, Iglesias en Guaymallén, Soto en Tupungato, Tadeo en Godoy Cruz y Ronco en Rivadavia. “Hay un solo cargo a diputado nacional y, por ejemplo, Guaymallén tiene 350 mil habitantes, se entiende no? No me desespera hoy discutir eso, estamos con un nivel de gestión importante y todo dependerá de las negociaciones que existan”, cerró.