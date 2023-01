Alberto Fernández vuelve a Mendoza: llegaría el miércoles próximo

Según informaron fuentes de Casa Rosada a Sitio Andino, el mandamás aterrizaría el próximo miércoles 18 de enero en el aeropuerto Francisco Gabrielli, aunque todavía no está confirmada su agenda. Sí trascendió que lo acompañará el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis , por lo que estaría vinculado con esa cartera.

Desayuno de la Coviar 2021 - Vendimia 2021 Alberto Fernández ya visitó Mendoza en dos oportunidades como presidente. Hoy, la relación con la Provincia y Rodolfo Suarez es tensa Gentileza: Presidencia de la Nación

En qué contexto llega Alberto Fernández a Mendoza

El escenario político que encontrará el Presidente a su arribo a la Provincia no es el más auspicioso. Es que la relación con Nación no atraviesa un buen momento, luego de que en los últimos días de 2022 diera a conocer el laudo arbitral en torno a Portezuelo del Viento, que aceptó el pedido de La Pampa y exigió un nuevo estudio de impacto ambiental para iniciar la obra hidroeléctrica.

Además, ayer se confirmó que en el temario a tratar en las sesiones extraordinarias en el Congreso se incluyó el proyecto de Ley de Alcohol Cero al Volante, a la cual el Ejecutivo local y los sectores productivos en general se oponen. Asimismo, la mayoría de los intendentes -incluidos cuatro de los seis peronistas- adhirieron a una carta que la Coviar envió al Senado para suspender el tratamiento de la propuesta que ya cuenta con media sanción de Diputados.

Por otra parte, a fines de la semana pasada comenzaron a llegar los Aportes No Reintegrables (ARN) a los municipios afectados por las heladas tardías de noviembre de 2022, que el ministro de Economía Sergio Massa comprometió en su paso por Mendoza días después de la presentación del fenómeno climático.

Rodolfo suarez, alberto fernandez, juan carlos fernandez, impsa El último paso de Alberto Fernández por Mendoza fue en junio de 2021, cuando visitó las instalaciones de la recientemente capitalizada IMPSA, junto a Rodolfo Suarez y otros funcionarios Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Luego de varios tires y aflojes, y declaraciones de funcionarios locales respecto a que los subsidios eran insuficientes, finalmente desde el Palacio de Hacienda nacional determinaron bajar los fondos directamente a los departamentos. Se trata de 500 millones de pesos (el viernes pasado llegaron los primeros $100 millones) que las comunas otorgarán a los productores perjudicados, en base a los certificados de daños que presentaron ante las autoridades competentes.

De esa bolsa, unos $200 millones serían transferidos directamente a las arcas provinciales, pero -según indicó a este medio la funcionaria de la Secretaría de Producción Gabriela Lizana- "como la Provincia considera que es poco y pretende más, no acepta ese monto; y al no aceptarlo no se puede transferir. Pero el dinero está". Además, confirmó la disponibilidad de una línea de créditos blandos y subsidios en los consumos eléctricos del sector.

La llegada de Alberto Fernández marcará su tercera visita en poco más de tres años de presidencia. La primera fue el 6 de marzo de 2021, cuando fue invitado por la Coviar a la presentación del Plan Estratégico Vitivinícola 2030 durante el tradicional desayuno vendimial de esa institución. La segunda fue unos meses después, el 3 de junio de 2021, cuando participó del acto por la capitalización de la empresa IMPSA, de la cual el Estado nacional se convirtió en su principal accionista, y recorrió un centro de vacunatorio Covid del PAMI en la Ciudad.