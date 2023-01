Heladas tardías: qué municipios ya recibieron los subsidios de Nación

Pasaron 67 días desde las heladas tardías que afectaron a más de 30 mil hectáreas productivas en Mendoza y dejaron a muchos productores sin cosecha. Y exactamente dos meses desde que el ministro de Economía Sergio Massa anunció medidas para ayudar a los productores afectados: entre ellas, subsidios o ANR (Aportes No Reintegrables) que empezaron a girarse desde ayer a los primeros cino departamentos beneficiados.

Gabriela Lizana dio detalles de los subsidios que giró Nación a los municipios mendocinos afectados por las heladas tardías

Cómo se reparten los fondos de Nación

Según Lizana, de todo lo que le corresponde a Mendoza la mayor parte, $300 millones, se canalizará vía municipios, como ya empezó a hacerse el viernes 6 con el primer envío.

Se podría decir que los restantes $200 millones están entrampados en la grieta política. Es que Economía los tiene en una cuenta para transferir al Gobierno de Mendoza, que a su vez reclama mucho más dinero para asistir a los productores. Eso traba el giro.

"Como la Provincia considera que es poco y pretende más, no acepta ese monto. Y al no aceptarlo no se puede transferir. Pero el dinero está", aclaró la funcionaria.

Por lo pronto, durante la próxima semana habrá, de acuerdo a lo comprometido desde la Nación con las comunas, más giros.

En lista de espera aparecen Lavalle (uno de los departamentos más afectados junto a Rivadavia, entre otros), San Martín y Junín en el oasis Norte. También Luján, Tupungato, San Rafael y General Alvear.

Productores: qué deben hacer para cobrar

A falta de certificados definitivos de daños que debe emitir la DCC (Dirección de Contingencias Climáticas) de Mendoza, desde Economía reconocen que aplicaron su propia metodología "para agilizar el procedimiento" de la remesa de dinero a los municipios.

Fue una suerte de triangulación entre la Secretaría de Agricultura, el INTA (encargado de hacer una evaluación general de las zonas más afectadas por las heladas tardías) y los mismos municipios.

Eso permitió, a criterio de Lizana, "lograr un panorama bastante aproximado a la realidad" en cuanto a la superficie por hectáreas con más daños. Y así avanzar con el cálculo de la masa de subsidios que se necesitaba inyectar a los productores de esas zonas.

Lo cierto es que, con los fondos en poder de las comunas, desde el lunes los productores ya podrán acercarse a la delegación de su departamento para iniciar el trámite de cobro.

"Allí les van a informar cómo se liquidará el subsidio. Si su producción está en una de las zonas alcanzadas, bastará con presentar el certificado provisorio de daños", adelantó la funcionaria nacional.

Mientras tanto, habrá más giros de subsidios o ANR. Y en los próximos días, novedades respecto a una línea de créditos blandos para capital de trabajo e inversión productiva, otra de las promesas que dejó Massa en su paso por Mendoza a comienzos de noviembre pasado.