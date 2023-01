Heladas tardías: Nación giró los subsidios para productores afectados en Mendoza

Entre ellas comprometió la transferencia de $500 millones (lo mismo se destinaría a las otras provincias perjudicadas) en aportes no reembolsables (ANR) para la Provincia que, según anunció la mendocina que forma parte del gabinete massista (funcionaria de la Secretaría de Producción), Gabriela Lizana , comenzaron a llegar a los municipios.

Lo aseguró el titular del INV Heladas: "Mendoza no presentó la documentación a la Nación"

El Gobierno provincial había reiterado sus quejas días atrás ya que, a dos meses de la presentación del fenómeno climático, no tenían novedades sobre la llegada de los fondos nacionales. A nivel local, la Dirección General de Empleo y Capacitación (dependiente del Ministerio de Economía y Energía) avanzó con los pagos para los inscriptos al programa de sostenimiento al empleo Recuperagro .

El plan asiste a quienes han sufrido daños en más del 50% de su producción por las heladas tardías. Es una herramienta directa hacia el productor y a sus trabajadores. Hasta el momento se desembolsó cerca de 70 millones de pesos a unos 2 mil productores. Entre el 20 y el 25 de enero se ha previsto un nuevo desembolso.

A fines del año pasado, el presidente del INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura), Martín Hinojosa, le respondió al Ejecutivo provincial y lo acusó de no haber presentado la documentación para iniciar el trámite de los subsidios.

Heladas en General Alvear - 405131 Las heladas tardías de noviembre afectaron a unas 40 mil hectáreas productivas en Mendoza

Incluso señaló que durante la primera quincena de diciembre de 2022 la Secretaría de Agricultura de la Nación decidió "bajar" ese dinero a través de los municipios "porque no sé si la Provincia no quiere presentar la documentación o no la tiene".

Así es que este viernes las comunas comenzaron a recibir parte de los ANR comprometidos. Por el momento se desconoce el monto y los departamentos beneficiados por los subsidios que envió Casa Rosada.