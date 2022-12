Heladas: "Mendoza no presentó la documentación a la Nación"

"Lo primero que hay que hacer es buscar las herramientas de asistencia, tanto a nivel nacional como provincial, y dejar de discutir. Porque al productor no le interesa quién trajo la plata, si es mucha o poca, lo que necesita es que lo ayuden. No se merece estar en el medio de disputas políticas. Es lo que intentamos hacer, aunque muchas veces cuesta. Es así", dijo el funcionario.

Al respecto, Hinojosa fue terminante. Y contraatacó con otras afirmaciones.

"Son 500 millones. Pero la Provincia no ha presentado la documentación para recibirlos. Y la verdad es que es injusto comparar y decir si es mucho o es poco cuando lo que debería hacer (el Gobierno mendocino) es definir cuánto aporta sobre los fondos nacionales. Sería mucho más fácil y razonable aceptarlos, como otras provincias vitivinícolas, pero se quedan en la crítica, cuando no hay opciones mejores", aseguró el titular del INV.

Incluso fue más allá, al aseverar que se deben "sumar herramientas si son mejores, y reales". Y que durante la primera quincena de diciembre la Secretaría de Agricultura de la Nación decidió "bajar" ese dinero a través de los municipios "porque no sé si la Provincia no quiere presentar la documentación o no la tiene".

En ese punto destacó que, por el contrario, los municipios "de todos los colores políticos vienen presentándola".

Otros temas del 2022

Para el presidente del Instituto, el tema de la baja generalizada de los derechos de exportación para la vitivinicultura fue otro tema relevante del año.

"Venimos de la reducción de retenciones para las pymes vitivinícolas, y hoy estamos trabajando para generalizarlo. Hoy el 75% de las bodegas exportadoras o no las pagan o pagan la mitad", aseguró Hinojosa, al advertir que se trata de un pedido de "más de 15 o 20 años".

Pero además, el funcionario destacó que al mismo tiempo subieron los reintegros a las exportaciones. "Lógicamente, ante situaciones macroeconómicas complejas es difícil que esto alcance. Pero son señales que no se dieron antes y ahora son realidades", añadió.