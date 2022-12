Alcohol cero: qué intendentes pidieron suspender la ley y quiénes no

Los funcionarios reclaman “ser escuchados”. Proponen que una normativa “trabajada en profundidad y por consenso puede significar una oportunidad para reducir efectivamente los accidentes de tránsito en la Argentina”. Consideran que el proyecto actual, de un solo artículo, “claramente no es la solución a un problema que preocupa e interpela a todos”, como lo es la siniestralidad vial. “Exhortamos a los senadores nacionales a que eviten salidas simplistas y aborden de forma multidimensional una problemática compleja ”, exponen.

Además, plantean la necesidad de defender “la territorialidad de la vitivinicultura y el valor cultural que tiene el vino en la mesa de los argentinos” y su relevancia en la gastronomía y el turismo del vino “como actividades generadoras de arraigo, empleos de calidad e inversiones”.

Por la misma vía se expresaron diversas cámaras, asociaciones y entidades sindicales vinculadas a la industria vitivinícola y al sector productivo en general, pertenecientes a las tres provincias productoras de vino más importantes del país: Mendoza, San Juan y La Rioja.

Los que sí y los que no

De los 14 intendentes que acompañaron con su firma el documento, diez habían participado del encuentro del lunes y otros cuatro habían expresado su apoyo a la acción. Once de ellos pertenecen a Cambia Mendoza (incluido el massista Rolando Scanio –de San Carlos- y el lujanino Sebastián Bragagnolo –del PRO-) y tres al peronismo.

Sólo un oficialista, Juan Manuel Ojeda, no respaldó la misiva. Si bien no se ha oficializado una ruptura, la relación entre el malargüino y el Gobierno provincial se tensó en el último tiempo por el tema minería y por Portezuelo del Viento. Además, su departamento tradicionalmente no es productor de vino, pese a que en los últimos años se ha dado un impulso a la industria.

Del lado del PJ, los tres intendentes más alineados al sector K no suscribieron. La hasta ayer presidenta del partido en Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, siempre se posicionó a favor de la ley. Así es que su sucesora, Flor Destéfanis, y el paceño Fernando Ubieta acompañaron esa postura. En tanto que el maipucino Matías Stevanato, quien envió un emisario a la reunión en la COVIAR, fue consecuente con la posición que expuso en el Congreso uno de sus padrinos políticos, Adolfo Bermejo, quien en su alocución en el parlamento destacó que el texto aprobado en Diputados no es suficiente, “pero es un avance legislativo y un gran salto en la defensa de la vida”.

Así las cosas, firmaron el documento que se enviará al Senado:

Ulpiano Suárez (Ciudad de Mendoza)

Walther Marcolini (General Alvear)

Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz)

Marcelino Iglesias (Guaymallén)

Héctor Ruiz (Junín)

Daniel Orozco (Las Heras)

Roberto Righi (Lavalle)

Sebastián Bragagnolo (Luján de Cuyo)

Miguel Ronco (Rivadavia)

Rolando Scanio (San Carlos)

Raúl Rufeil (San Martín)

Emir Félix (San Rafael)

Martín Aveiro (Tunuyán)

Gustavo Soto (Tupungato)

En tanto que quienes no acompañaron son:

Juan Manuel Ojeda (Malargüe)

Matías Stevanato (Maipú)

Fernando Ubieta (La Paz)

Flor Destéfanis (Santa Rosa)

Mendoza no adherirá a la Ley de Alcohol Cero

Más allá de que el pedido de los intendentes prospere o no en el Congreso, el gobernador Rodolfo Suarez ya adelantó que Mendoza no adherirá a la nueva normativa y mantendrá el máximo de 0.5 gramos de alcohol en sangre que rige en la actualidad.

“Lo vinculado al tránsito es una facultad de las provincias, no delegada a la Nación. Tenemos una ley de 0.5 de tolerancia, ya que por debajo de esa línea no se producen accidentes vinculados al consumo del alcohol”, señaló esta semana el primer mandatario.

Además, prometió que endurecerán los controles y destacó que Mendoza “como capital internacional de vino e iberoamericana de la gastronomía y la enología sustentable” apela “al sentido común y a la responsabilidad”.