Ley de Alcohol Cero: cómo votaron y qué dijeron los diputados mendocinos

Provincia vitivinícola Alcohol cero al volante: una ley que no funciona donde se aplica y afecta a Mendoza

No obstante, sólo tres de ellos tomaron la palabra durante el extenso debate que se llevó adelante en el marco de la sesión especial convocada para tratar este y otros proyectos de ley.

Quien abrió la discusión del lado de los mendocinos fue la sanrafaelina Latorre, quien fue muy crítica de sus pares por avanzar con una normativa que tildó de “demagógica” y que no resuelve el problema de la siniestralidad vial en Argentina. Fue la encargada de presentar el dictamen de minoría del cuerpo.

Jimena Latorre, diputados, diputada, Congreso, Juntos por el Cambio Jimena Latorre presentó el dictamen de minoría de la Ley de Alcohol Cero que dio media sanción la cámara de Diputados Foto: Prensa Diputados de la Nación

La extitular del EPRE señaló que el expediente, que sólo cambia un artículo de la Ley de Tránsito, “es una modificación demasiada chiquita para la magnitud del problema que tenemos que solucionar”.

“Abordar un tema tan serio y sensible sin responsabilidad nos hace caer en demagogia, en la mezquindad de utilizar demandas legítimas para levantar slogans y no cumplir con nuestra función, que es sancionar leyes que realmente sean herramientas que transformen esas realidades que nos afectan y satisfagan las demandas sociales”, reflexionó.

Latorre planteó que la discusión partió de un consenso, que es la obligación estatal de reducir la siniestralidad vial. Sin embargo, fijó que el desacuerdo se ubica “en el cómo” atacar ese flagelo.

Diputada Latorre, Jimena - Sesión 24-11-2022

Latorre consideró que una legislación eficaz debería haber apuntado al endurecimiento de penas a infractores del actual mínimo permitido, así como profundizar en torno a la educación y concientización de la ciudadanía.

Puso como ejemplo la modificación que se sancionó en 2018 en Mendoza, que implementó sanciones más severas para conductores ebrios. “Hace falta voluntad política. El gran salto en Mendoza fue el incremento del control y la sanción. Se dotó al personal policial de recursos y se crearon mas juzgados de tránsito para que las sanciones sean efectivas. Desde 2018 hubo una caída constante y progresiva de esos índices (de siniestralidad)”, reseñó. Y destacó que 2021 marcó el registro más bajo de los últimos 14 años en accidentología vial en la provincia.

Asimismo, puso en duda la aplicabilidad de la reglamentación, ya que en teoría solo se aplicaría en rutas nacionales, ya que su alcance es de competencia federal. “Es prohibir sin posibilidad de castigar. Es un título, un slogan, no una política de estado eficiente ni una solución. Se eligió el camino fácil”, sentenció.

Pérez Plaza, quien es productor del Valle de Uco, indicó -por su parte- que su postura sintoniza con las regulaciones y no con las prohibiciones. “Debemos trabajar en base a la conciencia, la educación y en la necesidad de cuidar la vida”, analizó.

Recordó que, junto a Uceda y el sanjuanino José Luis Gioja, presentaron un proyecto alternativo vinculado al endurecimiento de penas. “Comparto el espíritu esencial de esta ley, pero tengo que pensar en el sector productivo y las bodegas que trabajan en desarrollar una actividad en nuestra provincia”, manifestó.

Diputado Pérez Plaza, Eber - Sesión 24-11-2022

“(Su postura) no tiene que ver con poner palos en la rueda, simplemente es una visión distinta. Hay otras alternativas, tengo otra mirada y ojalá entre todos logremos consensos suficientes para no lamentar más perdidas de seres queridos, pero no creo que esta sea la forma correcta”, sintetizó.

En tanto que Bermejo recordó que en su anterior paso por el Congreso, cuando ocupó una banca como senador, presentó una iniciativa de similares características a la aprobada en la sesión.

Puso en valor el trabajo en comisiones y cuestionó las definiciones de Latorre, fundamentalmente al calificativo “demagogia”. “Por respeto a esa tarea hay que ser cuidadosos con las palabras”, disparó.

Diputado Bermejo, Adolfo - Sesión 24-11-2022

Asoció la restricción que rige en la actualidad para choferes profesionales con la conducción familiar y remarcó que Mendoza cuenta con su propia ley de Tránsito, por lo tanto es facultad del gobernador Rodolfo Suarez si adhiere o no a la norma.

“Es un pequeño avance legislativo, falta mucho por hacer, pero es un gran salto en la defensa de la vida”, concluyó el maipucino.