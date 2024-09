Los grandes debates que se vienen en la Legislatura mendocina

Algunos de los "grandes proyectos" ya fueron aprobados por Diputados y otros aún no se tratan.

Los proyectos en trámite

Privatización de IMPSA

El proyecto del Ejecutivo que habilita a la provincia a transferir las acciones de la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA) cuenta con la sanción inicial lograda en Diputados, pero el debate se trabó en el Senado. El martes pasado el oficialismo no logró los 2/3 de votos para conseguir el estado parlamentario; y se espera que este martes se trate. Se descuenta que será ley. Así, Mendoza podrá transferir 454.300.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de la empresa.