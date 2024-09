Avanza la transferencia de acciones de Impsa y el blanqueo de capitales

Uno de los temas centrales no solo para Mendoza, sino también para Argentina, es el proyecto del Ejecutivo que habilita a la provincia a transferir las acciones de la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA). Con la sanción inicial lograda en Diputados, Mendoza espera lograr aprobar la ley, con la finalidad de transferir 454.300.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de la empresa.