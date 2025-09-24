Javier Milei expone en la ONU y se reúne con Kristalina Georgieva en su gira por EE.UU.

El presidente Javier Milei tendrá este miércoles una agenda cargada en Estados Unidos, con dos instancias de alta visibilidad internacional: su exposición en la 80ª Asamblea General de la ONU y una reunión bilateral con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) , Kristalina Georgieva. Ayer se reunió con el presidente Donald Trump.

La gira internacional por Estados Unidos se produce tras el f uerte respaldo que Milei recibió el martes de parte de Donald Trump , quien lo acompañó en la sede de la ONU y le manifestó públicamente su apoyo total de cara a las elecciones legislativas argentinas del 26 de octubre.

Milei hablará a las 12:45 (hora argentina) en el plenario de la ONU , con un tiempo asignado de 15 minutos, en el marco del “Debate general” donde cada jefe de Estado expone su visión y prioridades globales . Según trascendió desde la Casa Rosada, el mandatario ratificará el alineamiento estratégico de la Argentina con Estados Unidos e Israel , y hará mención a la soberanía de las Islas Malvinas. También se espera que defienda su plan económico tras casi dos años de gestión.

En 2024, en su primera aparición en el foro, Milei había lanzado duras críticas contra la institución, a la que acusó de haberse convertido en un “leviatán de múltiples tentáculos” con una agenda “de corte socialista”.

Reunión con Georgieva

A las 15:30 (hora argentina), Milei se trasladará a Washington para mantener un encuentro con Kristalina Georgieva. La cita, confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni, representa la primera reunión bilateral formal desde que Milei llegó al poder.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1970666534503682292&partner=&hide_thread=false La reunión del Presidente Javier y su comitiva con la titular del FMI Kristalina Georgieva se realizará el día de mañana a las 14:30 horas (hora local).



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) September 24, 2025

El Gobierno busca consolidar el cumplimiento de las metas del acuerdo vigente con el Fondo y avanzar en una nueva etapa de negociaciones para asegurar apoyo financiero en medio de la tensión económica. La reunión será acompañada por parte del equipo económico que integró la comitiva presidencial en la gira.

Reconocimientos y agenda bilateral

La agenda del mandatario en Nueva York incluye también la gala del Atlantic Council, donde este miércoles por la noche recibirá el premio Ciudadano Global 2025, que le entregará el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

El jueves se reunirá con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en lo que se anticipa como otro gesto de cercanía diplomática. El regreso a Buenos Aires está previsto para el viernes por la mañana.