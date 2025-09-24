El Congreso empieza este miércoles el debate del Presupuesto 2026

El Congreso de la Nación Argentina inicia este miércoles el debate del proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei . En la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se acordará un plan de trabajo y esquema de reuniones para comenzar a recibir a los funcionarios nacionales que explicarán la iniciativa.

El encuentro de este mediodía fue convocada por el presidente de dicha comisión, José Luis Espert , como puntapié para empezar a tratar la "ley de leyes" del Gobierno Nacional para la administración del ejercicio del próximo año. La Argentina no cuenta con esta norma desde hace dos periodos, ya que desde que asumió Milei se prorrogó la iniciativa aprobada en noviembre del 2022.

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina tendrá la primera reunión al respecto, donde se espera que los legisladores realicen un esquema de trabajo para debatir el proyecto que, a penas fue presentado por el Poder Ejecutivo, generó el rechazo de la oposición. En el siguiente encuentro de la comisión empezarán las visitas de los funcionarios nacionales .

El tratamiento se dará en un claro clima de tensión. El Congreso viene de darle varios golpes al Gobierno al rechazar vetos presidenciales a diversas normas que, según Milei, atentan contra el equilibrio fiscal y el gasto público. Además, sus propios aliados, en algunos casos, han ido en contra del libertario.

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026

Sobre el Presupuesto, Milei dijo que "se ciñe a una regla fiscal inquebrantable, está planteado con un superávit primario tal que al cierre del ejercicio, Argentina se encuentre con superávit fiscal o en el peor de los casos en equilibrio fiscal".

La iniciativa propone como objetivo lograr el equilibrio fiscal y monetario, con una expansión del 5% del PBI y una inflación anual proyectada en 10,1%. El valor del dólar previsto para fin de año es de $1.325; y para diciembre de 2026, $1.423.

"El nivel de gastos de la Nación está por debajo del nivel de gastos de las provincias, por primera vez desde la década de los 90".

Cuenta con restricciones de financiamiento, impidiendo al Tesoro financiarse a través del Banco Central

Presenta una regla de estabilidad fiscal, es decir que si los ingresos caen o si los gastos superan a lo previsto, se deberán ajustar partidas para mantener el equilibrio fiscal

Le asigna 4,8 billones de pesos a la universidades nacionales

Aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación

El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación

El monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará un 5% por encima de la inflación de 2026

Las obras que Javier Milei promete financiarle a Mendoza

Luego de que el presidente Javier Milei diera a conocer los grandes lineamientos del Presupuesto 2026, se fueron conociendo los detalles del texto. En cuanto a las inversiones en materia de obra pública previstas para la provincia de Mendoza contemplan la continuidad de proyectos que están ya iniciados. Es decir, no se incopora ninguna obra nueva de magnitud. El monto total asciende a $13.120 millones .