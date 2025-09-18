Pablo Toviggino y su chicana tras el masterplan del Estadio Único ¿Mensaje a Karina Milei o respaldo a Tapia?

El Tesorero de la AFA, Pablo Toviggino , volvió a quedar en el centro de la escena luego de lanzar una chicana en redes sociales tras la presentación del masterplan para renovar el Estadio Único de La Plata “Diego Armando Maradona” . Con ironía, apuntó contra el Gobierno y dejó un guiño de apoyo a Claudio Tapia .

En su publicación en la red social X, Pablo Toviggino escribió: “La verdad, pura alegría de que lleve el 3 %… perdón, las 3 estrellas”. La frase generó repercusión inmediata por su doble sentido: una referencia irónica a las supuestas coimas del 3 % en la política nacional y, al mismo tiempo, un reconocimiento a los títulos mundiales de la Selección Argentina.

Más allá de la ironía, el comentario fue interpretado como una indirecta a Karina Milei , Secretaria General de la Presidencia, quien ha sido señalada en medio de controversias públicas. La alusión reforzó la tensión política que rodea la obra de remodelación del estadio platense.

Al cerrar su mensaje, Toviggino expresó: “Felicitaciones comandante (Claudio Tapia) por la gestión, todos juntos por un nuevo sueño!!! En fin…”. Con estas palabras, el dirigente reafirmó su respaldo al presidente de la AFA y dejó en claro la unidad del organismo en torno a su conducción.

La renovación del Estadio Único de La Plata, uno de los escenarios deportivos más emblemáticos del país, es vista por la dirigencia como un paso clave para elevar la jerarquía del fútbol argentino. Desde la AFA confían en que estas inversiones en infraestructura serán determinantes para consolidar a la Argentina como sede de grandes eventos internacionales.

En medio de chicanas políticas y tensiones, el mensaje de Toviggino expone el doble frente que atraviesa el fútbol argentino: la disputa con sectores del Gobierno y la apuesta firme al crecimiento institucional de la mano de Tapia.