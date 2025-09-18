el detalle completo

Champions League: la primera fecha dejó goles, polémicas y protagonismo argentino en Europa

De Lautaro a Enzo Fernández, pasando por Simeone y Mac Allister: los argentinos fueron protagonistas en el inicio de la Champions. Mirá el resumen.

Los futbolistas argentinos marcaron presencia en los principales partidos de la primera fecha de la UEFA Champions League.

Los futbolistas argentinos marcaron presencia en los principales partidos de la primera fecha de la UEFA Champions League.

Por Sitio Andino Deportes

La UEFA Champions League cerró el segundo día de su primera fecha con gran presencia de futbolistas argentinos en distintos escenarios de Europa. Desde Atenas hasta Anfield, nombres como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Nahuel Molina y Nicolás González dijeron presente en una jornada intensa y repleta de emociones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/amontes_98/status/1968573738816766433&partner=&hide_thread=false

Olympiacos, Inter y Chelsea: el inicio con argentinos en cancha

En Grecia, el Olympiacos igualó 0-0 con Pafos de Chipre, en un duelo con Francisco Ortega y Santiago Hezze en el once griego.

Lee además
Franco Mastantuono, el estreno soñado en la Champions.
saltaron a la cancha

Franco Mastantuono hizo historia en la Champions League ¿Cómo les fue a los argentinos?
El calendario mendocino de Ciclismo vive semanas a pura velocidad y emoción.
polideportivo

Ciclismo: Bruno Contreras ganó en Tupungato y este domingo sigue la temporada de pista en Guaymallén

En Ámsterdam, el Inter de Milán venció 2-0 al Ajax con un doblete de Marcus Thuram. Lautaro Martínez, capitán del Nerazzurro, no sumó minutos en Países Bajos.

El golpe del día lo sufrió el Chelsea, que cayó 3-1 ante el Bayern Múnich en Alemania. Enzo Fernández fue titular en el equipo inglés y salió reemplazado a los 81 minutos por el brasileño Estevao.

Embed

Liverpool–Atlético: goles, expulsión de Simeone y duelo albiceleste

El gran partido de la fecha se vivió en Anfield, donde el Liverpool superó 3-2 al Atlético de Madrid en un final vibrante. El gol agónico fue de Virgil Van Dijk, lo que provocó la furia de Diego Simeone, expulsado tras insultarse con un hincha local.

El conjunto madrileño presentó en el once inicial a los argentinos Nicolás González y Giuliano Simeone. González fue reemplazado a los 78 minutos, mientras que el hijo del DT completó los 90. Además, Nahuel Molina ingresó en el segundo tiempo.

En los Reds también hubo presencia argentina: Alexis Mac Allister entró a los 58 minutos y aportó frescura al mediocampo del equipo de Klopp.

Embed

El martes también hubo acción para los jugadores argentinos en la Chamions. Hacé click acá y repasá los resultados.

Temas
Seguí leyendo

Fórmula 1 en Bakú: Franco Colapinto corre con Alpine y todo lo que tenés que saber del GP de Azerbaiyán

Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Palmeiras: autocrítica, rebeldía y confianza para la revancha

Polémica por Sergio Agüero: el Kun apoyó a Javier Milei y generó un fuerte debate en redes sociales

Tras el triunfo de Belgrano ante Newell´s ¿Cómo sigue la Copa Argentina?

Pablo Toviggino y su chicana tras el masterplan del Estadio Único ¿Mensaje a Karina Milei o respaldo a Tapia?

River perdió 2-1 con Palmeiras en el Monumental pero dejó la serie abierta en la Copa Libertadores

Copa Davis 2025: Argentina enfrentará a Alemania en cuartos de final en Bolonia

Los Leones y Las Leonas ya tienen fecha para el inicio de la Pro League 2025/26

LO QUE SE LEE AHORA
River fue superado por un duro rival.
no pudo

River perdió 2-1 con Palmeiras en el Monumental pero dejó la serie abierta en la Copa Libertadores

Las Más Leídas

Represión en San Rafael en la marcha universitaria
Protesta y violencia institucional

Grave represión policial durante la marcha universitaria en San Rafael

El accidente vial de Maipú ocurrió en la madrugada. 
una pareja herida

Terrible accidente vial en una rotonda de Maipú

El MPF informó el hallazgo de la pequeña
Alerta

Apareció en buen estado de salud la nena que era buscada en San Rafael

Diputados le dio otro golpe parlamentario al presidente video
Congreso nacional

Doble rechazo a los vetos de Milei: cómo votaron los diputados mendocinos

En los próximos días se avanzará con una serie de medidas clave para la causa video
Investigación judicial

Dictaron prisión preventiva para el "Kaka" Martínez y "Oso" Nievas en la causa Gauna

Te Puede Interesar

El Senado de la Nación Argentina sesionará este jueves para tratar el veto del presidente Javier Milei al proyecto de reparto de los ATN.
Congreso

El Senado de la Nación sesionará hoy para tratar el veto a la ley de reparto de los ATN

Por Sitio Andino Política
Presupuesto 2026: más ajuste para provincias, educación y ciencia bajo el blindaje fiscal de Milei.
Ajuste permanente

Presupuesto 2026: más ajuste para provincias, educación y ciencia bajo el "blindaje fiscal" de Milei

Por Marcelo López Álvarez
Así estará el pronóstico del tiempo este jueves 18 de septiembre en Mendoza
El clima

Caluroso, el pronóstico del tiempo este jueves 18 de septiembre en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad