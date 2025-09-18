Champions League: la primera fecha dejó goles, polémicas y protagonismo argentino en Europa

Los futbolistas argentinos marcaron presencia en los principales partidos de la primera fecha de la UEFA Champions League.

La UEFA Champions League cerró el segundo día de su primera fecha con gran presencia de futbolistas argentinos en distintos escenarios de Europa. Desde Atenas hasta Anfield, nombres como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Nahuel Molina y Nicolás González dijeron presente en una jornada intensa y repleta de emociones.

En Grecia, el Olympiacos igualó 0-0 con Pafos de Chipre , en un duelo con Francisco Ortega y Santiago Hezze en el once griego.

En Ámsterdam, el Inter de Milán venció 2-0 al Ajax con un doblete de Marcus Thuram. Lautaro Martínez , capitán del Nerazzurro, no sumó minutos en Países Bajos.

El golpe del día lo sufrió el Chelsea , que cayó 3-1 ante el Bayern Múnich en Alemania. Enzo Fernández fue titular en el equipo inglés y salió reemplazado a los 81 minutos por el brasileño Estevao.

Liverpool–Atlético: goles, expulsión de Simeone y duelo albiceleste

El gran partido de la fecha se vivió en Anfield, donde el Liverpool superó 3-2 al Atlético de Madrid en un final vibrante. El gol agónico fue de Virgil Van Dijk, lo que provocó la furia de Diego Simeone, expulsado tras insultarse con un hincha local.

El conjunto madrileño presentó en el once inicial a los argentinos Nicolás González y Giuliano Simeone. González fue reemplazado a los 78 minutos, mientras que el hijo del DT completó los 90. Además, Nahuel Molina ingresó en el segundo tiempo.

En los Reds también hubo presencia argentina: Alexis Mac Allister entró a los 58 minutos y aportó frescura al mediocampo del equipo de Klopp.

El martes también hubo acción para los jugadores argentinos en la Chamions. Hacé click acá y repasá los resultados.